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Отсутствие нового роста на рождественском кактусе – это явный признак того, что в уходе нужно что-то изменить, пишет Southern Living. Имейте также в виду, что если на кактусе не появляются новые листья, скорее всего, он также не будет пышно цвести.

Почему именно рождественский кактус не цветет?

Недостаточный полив

Обычно именно это становится основной причиной, почему рождественский кактус плохо растет – и если полить его слишком сильно, корни не получат достаточно кислорода и задохнутся во влажной почве, а в конечном итоге сгниют.

Гнилые корни уже не могут получать доступ к питательным веществам и воде, необходимым для роста, – и тогда кактус начинает размягчаться и погибать. Перед поливом всегда нужно проверять верхние 5 сантиметров почвы – и если она еще влажная, лучше подождать.

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Недостаток света

Рождественскому кактусу нужен непрямой и яркий свет. Но прямой свет может обжечь листья. В то же время недостаток света может привести к замедлению роста или к появлению вытянутых, слабых листьев.

Недостаток удобрений

В течение лета и весны рождественский кактус должен развивать новые сегменты. Если рост растения остановился или замедлился, а это не из-за неправильного полива, освещения или температуры, проблемой может стать именно недостаток удобрений.

Сбалансированное удобрение следует вносить каждые несколько недель с начала весны до сентября.

Температурный стресс

Рождественскому кактусу для формирования цветочных почек нужна более прохладная температура. Это происходит естественным образом, когда дни становятся короче, а температура падает.

Но все же следует позаботиться о том, чтобы растение не оказалось под сквозняком – а также не стоит перемещать его, ведь это может вызвать стресс.