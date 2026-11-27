Рыболовный календарь на декабрь: когда в последнем месяце 2026 года ловить рыбу
В декабре рыбалка постепенно переходит в зимний режим. Из-за охлаждения воды большинство видов рыб становятся менее подвижными, меняют места обитания и сокращают кормовую активность. Однако щука, судак, окунь и плотва остаются перспективными объектами для ловли.
Успех рыбалки зависит от температуры воды, атмосферного давления, ветра и состояния водоема, пишет Fishing Ukr. Он поможет учесть фазы Луны и выбрать дни для зимней рыбалки.
Фазы Луны в декабре 2026 года
- Убывающая Луна – 1–8 декабря и 25–31 декабря;
- Новолуние – 9 декабря;
- Растущая Луна – 10–23 декабря;
- Полнолуние – 24 декабря.
Считается, что фазы Луны могут влиять на активность рыбы. Однако их следует воспринимать лишь как дополнительный ориентир, поскольку результат рыбалки зависит от погодных условий и конкретного водоема.
Когда в декабре ожидается лучший клев?
В начале месяца рыба постепенно приспосабливается к холодной воде. Щука и окунь продолжают охотиться, а плотва и лещ могут оставаться активными при стабильной погоде.
Ориентировочный прогноз клева по периодам:
- 1–8 декабря – умеренный клев, ищите рыбу на глубине.
- 9 декабря – активность рыбы может быть нестабильной.
- 10–16 декабря – благоприятный период для ловли щуки, окуня и судака.
- 17 декабря – следует проверять различные глубины и места скопления рыбы.
- 18 – 23 декабря – хорошие условия для ловли хищной рыбы.
- 24 декабря – клев может быть переменчивым.
- 25–29 декабря – уделите внимание поиску рыбы на глубоких участках.
- 30–31 декабря – результат будет зависеть от погоды и условий на водоеме.
Календарь рыбака на декабрь 2026 / Фото Pexels
Какую рыбу стоит ловить в декабре?
В первый месяц зимы лучше всего ловить хищные виды. Щуку ищите возле перепадов глубины, корчей и стай малька. Для ее ловли подойдут силиконовые приманки, блесны и жерлицы.
Судак держится у русловых краев и на участках с твердым дном. Окуня стоит искать возле подводной растительности и на свалах. Для него подойдут небольшие блесны, мормышки и микроджиг.
Для зимней ловли остаются доступными плотва и лещ, однако они требуют более деликатных снастей и небольших наживок. Карп и карась в холодной воде становятся значительно менее активными.
Важно помнить, что с 1 ноября действует запрет на вылов рыбы в определенных зимовальных ямах. Перед выездом также проверяйте местные ограничения и состояние льда.
В декабре лучше всего ориентироваться на стабильную погоду, правильно выбирать место и учитывать сезонное поведение рыбы. Лунный календарь может помочь спланировать рыбалку, но не гарантирует хорошего улова.