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Успіх риболовлі залежить від температури води, атмосферного тиску, вітру та стану водойми, пише Fishing Ukr. Він допоможе врахувати фази Місяця та обрати дні для зимової риболовлі.

Фази місяця у грудні 2026 року

Спадний Місяць – 1 – 8 грудня та 25 – 31 грудня;

– 1 – 8 грудня та 25 – 31 грудня; Молодик – 9 грудня;

– 9 грудня; Зростальний Місяць – 10 – 23 грудня;

– 10 – 23 грудня; Повня – 24 грудня.

Вважається, що місячні фази можуть впливати на активність риби. Проте їх варто сприймати лише як додатковий орієнтир, оскільки результат риболовлі залежить від погодних умов і конкретної водойми.

Коли у грудні очікується найкращий кльов?

На початку місяця риба поступово пристосовується до холодної води. Щука та окунь продовжують полювати, а плітка та лящ можуть залишатися активними за стабільної погоди.

Орієнтовний прогноз кльову за періодами:

1 – 8 грудня – помірний кльов, шукайте рибу на глибині.

9 грудня – активність риби може бути нестабільною.

10 – 16 грудня – сприятливий період для ловлі щуки, окуня та судака.

17 грудня – слід перевіряти різні глибини та місця скупчення риби.

18 – 23 грудня – хороші умови для ловлі хижої риби.

24 грудня – кльов може бути мінливим.

25 – 29 грудня – приділіть увагу пошуку риби на глибоких ділянках.

30 – 31 грудня – результат залежатиме від погоди та умов на водоймі.

Календар рибалки на грудень 2026 / Фото Pexels

Яку рибу варто ловити у грудні?

У перший місяць зими найкраще ловити хижі види. Щуку шукайте біля перепадів глибини, корчів і зграй малька. Для її ловлі підійдуть силіконові приманки, блешні та жерлиці.

Судак тримається руслових брівок і ділянок з твердим дном. Окуня варто шукати біля підводної рослинності та на звалах. Для нього підійдуть невеликі блешні, мормишки та мікроджинг.

Для зимової ловлі залишаються доступними плітка та лящ, проте потребують делікатніших снастей і невеликих наживок. Короп і карась у холодній воді стають значно менш активними.

Важливо пам’ятати, що з 1 листопада діє заборона на вилов риби у визначених зимувальних ямах. Перед виїздом також перевіряйте місцеві обмеження та стан криги.

У грудні найкраще орієнтуватися на стабільну погоду, правильно обирати місце та враховувати сезонну поведінку риби. Місячний календар може допомогти спланувати риболовлю, але не гарантує хорошого улову.