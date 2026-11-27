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Успех рыбалки зависит от температуры воды, атмосферного давления, ветра и состояния водоема, пишет Fishing Ukr. Он поможет учесть фазы Луны и выбрать дни для зимней рыбалки.

Фазы Луны в декабре 2026 года

Убывающая Луна – 1–8 декабря и 25–31 декабря;

– 1–8 декабря и 25–31 декабря; Новолуние – 9 декабря;

– 9 декабря; Растущая Луна – 10–23 декабря;

– 10–23 декабря; Полнолуние – 24 декабря.

Считается, что фазы Луны могут влиять на активность рыбы. Однако их следует воспринимать лишь как дополнительный ориентир, поскольку результат рыбалки зависит от погодных условий и конкретного водоема.

Когда в декабре ожидается лучший клев?

В начале месяца рыба постепенно приспосабливается к холодной воде. Щука и окунь продолжают охотиться, а плотва и лещ могут оставаться активными при стабильной погоде.

Ориентировочный прогноз клева по периодам:

1–8 декабря – умеренный клев, ищите рыбу на глубине.

9 декабря – активность рыбы может быть нестабильной.

10–16 декабря – благоприятный период для ловли щуки, окуня и судака.

17 декабря – следует проверять различные глубины и места скопления рыбы.

18 – 23 декабря – хорошие условия для ловли хищной рыбы.

24 декабря – клев может быть переменчивым.

25–29 декабря – уделите внимание поиску рыбы на глубоких участках.

30–31 декабря – результат будет зависеть от погоды и условий на водоеме.

Календарь рыбака на декабрь 2026 / Фото Pexels

Какую рыбу стоит ловить в декабре?

В первый месяц зимы лучше всего ловить хищные виды. Щуку ищите возле перепадов глубины, корчей и стай малька. Для ее ловли подойдут силиконовые приманки, блесны и жерлицы.

Судак держится у русловых краев и на участках с твердым дном. Окуня стоит искать возле подводной растительности и на завалах. Для него подойдут небольшие блесны, мормышки и микроджиг.

Для зимней ловли остаются доступными плотва и лещ, однако они требуют более деликатных снастей и небольших наживок. Карп и карась в холодной воде становятся значительно менее активными.

Важно помнить, что с 1 ноября действует запрет на вылов рыбы в определенных зимовальных ямах. Перед выездом также проверяйте местные ограничения и состояние льда.

В декабре лучше всего ориентироваться на стабильную погоду, правильно выбирать место и учитывать сезонное поведение рыбы. Лунный календарь может помочь спланировать рыбалку, но не гарантирует хорошего улова.