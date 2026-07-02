Когда собирать чеснок в июле: как хранить урожай и что посадить на освободившейся грядке

В июле дачники приступают к сбору озимого чеснока. Обычно его выкапывают в июле, однако срок сбора зависит от нескольких факторов –: сорта, погодных условий и региона.

Если выкопать растения слишком рано, то головки могут не успеть полностью сформироваться, пишет NV. Именно поэтому важно ориентироваться не на календарь, а на внешние признаки зрелости.

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Как понять, что пора собирать чеснок?

Прежде всего дачники советуют обратить внимание на состояние растения. У готового к сбору чеснока нижние листья пожелтели и подсохли, однако верхняя часть ботвы все еще остается зеленой.

Также у зрелого чеснока стебель становится более мягким и полым, а защитные чешуйки головки – плотными. Если оставить несколько стрелок, их оболочка начнет трескаться, а воздушные пузырьки полностью дозреют.

Если все эти признаки присутствуют – пришло время собирать чеснок. Важно не передержать его в земле, поскольку перезрелые овощи начнут распадаться в почве на зубчики, тем самым сокращая срок хранения.

После основного сбора урожай нужно подготовить к хранению, а на освободившейся грядке посадить новые культуры.

Как хранить чеснок?

После выкапывания луковицы следует хорошо просушить и хранить в сухом, проветриваемом месте. Чаще всего огородники раскладывают их в деревянные ящики небольшим слоем.

Если есть возможность подвесить чеснок в темном и прохладном месте – стоит использовать сетки.



Чеснок часто хранят в деревянных ящиках / Фото Pexels

Что посадить на грядке после чеснока?

Сразу после сбора урожая чеснока можно засеять на освободившемся участке новые культуры, пишет GrowVeg.

Преимущество чеснока заключается в фитонцидах, которые борются с микробами и бактериями в почве. Даже после выкопки они остаются на участке и защищают другие растения.

В июле после выкопки озимого чеснока можно сажать различную зелень – салат, петрушку, укроп, рукколу и сельдерей. Эти растения быстро растут, поэтому собрать их можно будет еще до конца лета. Кроме того, дачники советуют сажать на грядке пекинскую капусту, редис и огурцы.