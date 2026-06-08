Медведка будет убегать с огорода сама: вот как избавиться от опасного вредителя

Медведки, медведки, медведки, или же, как их еще иногда называют, заразихи это одни из самых ненавистных вредителей у практически всех дачников. Они невероятно быстро поедают корни растения и двигаются по всему огороду, эффективно уничтожая урожай.

Весна и начало лета – это идеальное время, чтобы позаботиться о защите огорода от медведки: эти вредители уже проснулись из спячки и начинают вылезать на поиски пищи. Особенно опасны они для нежной рассады, которую только что пересадили в открытый грунт, пишет The Spruce.

Интересно Как защитить вишни от скворцов: садоводы рассказали лучший лайфхак

Как избавиться от медведки на огороде?

Медведка – это один из самых опасных вредителей на огороде. Во-первых, они уничтожают все на своем пути без всякого разбора. Во-вторых, только за один раз самка медведки откладывает до 300 яиц, поэтому борьба с насекомыми может стать достаточно сложной.

Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

В списке культур, которые медведка активно уничтожает, есть практически все, что высаживают огородники: клубника, морковь, капуста, злаки, свекла, картофель, помидоры, дыни, огурцы, тыквы и тому подобное. Кроме того, медведка может пробраться и в сад – там эти насекомые активно поедают корни груш, слив, вишен, черешен, абрикосов и персиков.



Медведка может быстро навредить растениям / Фото Pexels

И как только вы заметите хоть одну медведицу на огороде, действовать нужно быстро. Вот несколько эффективных способов борьбы с медведками: