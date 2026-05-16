Эти 5 овощей идеально растут в тени: сажать можно уже сейчас

Многие дачники думают, что если огород оказался в тени, то они уже обречены на плохой урожай. Впрочем, это не так. На самом деле многие растения не только хорошо растут в тени, но и предпочитают именно ее.

Если ваш огород полностью или частично расположен в тени, не беда – вы все еще можете выращивать там множество съедобных растений. Главное – это правильно подобрать культуры, пишет Martha Stewart.

Что из растений можно посадить в тени?

Горох

Огородный горошек не только теневыносливый, но и морозостойкий, поэтому хорошо будет расти практически в любых условиях. Конечно, если есть возможность, лучше высаживать его на солнце, но и полутень для него подойдет хорошо.

В прошлом вегетационном периоде нам удалось вырастить его на поднятой грядке с северной стороны здания, которая никогда не получала прямых солнечных лучей,

– поделилась преподавательница садоводства Лаура Айриш-Хенсон.

Важно следить за поливом горошка – он должен быть умеренным, а вот во всем остальном растение достаточно неприхотливое.

Морковь

Идеальный корнеплод для выращивания на огороде, даже если его часть прячется в тени и не получает достаточно освещения. Но учитывайте. что в таком случае прорастание моркови может занять немного больше времени, и растения могут вырасти не такими компактными.

А вот на вкус количество солнца значительно не влияет.



Морковь можно посадить в тени / Фото Pexels

Чеснок

Это – просто обязательный корнеплод на каждой кухне, что добавляет вкуса всем любимым блюдам. Если ваш участок получает по крайней мере несколько часов прямого солнца в день, для чеснока этого будет достаточно. Тень в течение большей части дня для него совсем не страшна.

Карликовые перцы

Если и пространство, и количество солнечного света ограничены, стоит рассмотреть возможность выращивать карликовые перцы – этот сорт хорошо растет в легкой тени от дома, забора или других, высших растений.

Кроме того, карликовый перец может даже стать необычным и красочным дополнением к вашему двору.

Шпинат

Шпинат идеально подходит для выращивания в небольшом саду, ведь растет очень компактно. А если вовремя собирать молодые листья, то растение будет занимать даже меньше места. Кроме того, он прекрасно переносит полутень. Можно сажать его с северной стороны здания на высоких грядках, и вы все равно получите отличный урожай.

Какие бывают виды тени?

Прежде всего огородникам важно понимать, что тень бывает разная, и от ее интенсивности напрямую зависит урожайность, пишет RHS.

Полутень . В середине лета такой участок получает 3 – 6 часов прямого солнца. Многие солнечные растения прекрасно растут в полутени, но цветение уменьшится. Также можно сажать тенелюбивые растения, а использование мульчи поможет с удержанием влаги.

. В середине лета такой участок получает 3 – 6 часов прямого солнца. Многие солнечные растения прекрасно растут в полутени, но цветение уменьшится. Также можно сажать тенелюбивые растения, а использование мульчи поможет с удержанием влаги. Пятнистая тень . Здесь растения получают преимущественно отраженный или рассеянный свет – например, сквозь достаточно открытые кроны деревьев в течение целого дня. Здесь тенелюбивые растения хорошо растут, но могут нуждаться в дополнительном поливе. Для роста добавляйте большое количество хорошо перепревшего компоста.

. Здесь растения получают преимущественно отраженный или рассеянный свет – например, сквозь достаточно открытые кроны деревьев в течение целого дня. Здесь тенелюбивые растения хорошо растут, но могут нуждаться в дополнительном поливе. Для роста добавляйте большое количество хорошо перепревшего компоста. Умеренная тень. В середине лета такое место получает 2 – 3 часа тени в день. Теневыносливые растения здесь процветают, но не буквально – обычно их выращивают ради листьев, а не цветов. Если условия очень сухие, или заболоченные, лучше выращивать растения в больших горшках или контейнерах.

В середине лета такое место получает 2 – 3 часа тени в день. Теневыносливые растения здесь процветают, но не буквально – обычно их выращивают ради листьев, а не цветов. Если условия очень сухие, или заболоченные, лучше выращивать растения в больших горшках или контейнерах. Глубокая или сильная тень – обычно она образуется под густым древесным покровом, например, буком, хвойными живыми изгородями или кустарниками. Обычно под такими растениями образуется очень кислая почвенная среда, где может выжить только очень ограниченное количество чрезвычайно теневыносливых растений.

Что еще можно высадить в тени?

Если тенистый участок есть не на огороде, а в саду, разочаровываться также не стоит – в таких условиях идеально будут расти несколько выносливых многолетников. Они не требуют много ухода, и поэтому идеально подойдут даже для "ленивых" садоводов. Вот что посадить: