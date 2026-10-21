Не чистите стиральную машину уксусом: вместо него воспользуйтесь другим средством

Постоянное использование стиральной машины приводит к тому, что со временем в ней накапливаются неприятные запахи. Причиной этого могут стать остатки моющего средства в барабане или мелкий мусор в дверце.

Именно они приводят к появлению неприятных запахов как внутри барабана, так и на выстиранных тканях, пишет Interia Kobieta. Чтобы этого избежать, нужно регулярно чистить стиральную машину раз в месяц.

Чем очистить стиральную машину?

После каждой стирки рекомендуется вытирать воду и мусор с резинового уплотнителя бумажным полотенцем или тканью, чтобы удалить всю влагу. Также следует оставлять открытой дверцу и выдвигать отсек для моющего средства.

В современных стиральных машинах есть специальная программа, которая предназначена для очистки барабана. Ее нужно запустить, когда барабан будет пустым. Специальные средства для такой очистки можно приобрести в магазинах бытовой техники.



Стиральную машину нужно периодически чистить / Фото Pexels

Однако многие люди до сих пор используют уксус, который благодаря кислоте способен растворить накипь, скапливающуюся на деталях стиральной машины. Эксперты порой даже предостерегают от использования уксуса, поскольку существует риск повреждения определенных деталей.

Альтернативой могут стать таблетки для посудомоечной машины или две чайные ложки пищевой соды в барабане. Кроме того, рекомендуется проверять сливной фильтр хотя бы раз в два месяца – регулярное удаление волос и другого мусора предотвратит проблемы со сливом.

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Кстати, холодильник тоже не стоит мыть уксусом. Его можно эффективно очистить и устранить неприятные запахи с помощью теплой воды, моющего средства и сока цитрусовых. Регулярная чистка холодильника раз в месяц и поддержание температуры 4 °C или ниже помогают сохранить свежесть продуктов и снизить энергопотребление.