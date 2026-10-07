Мыть холодильник рекомендуется раз в месяц, пишет Wprost Dom. Сначала нужно опустошить его, а затем вымыть теплой водой с добавлением нескольких капель средства для мытья посуды.

Как нужно мыть холодильник?

В углах холодильника, под ящиком для овощей или фруктов и на полках нередко можно увидеть засохшее пятно от соуса или сока, крошки от еды или остатки зелени.

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Именно поэтому во время генеральной уборки нужно вытащить все полки, ящички в дверцах, ящики для овощей, различные контейнеры и органайзеры. Только так удастся идеально вымыть холодильник.

После основной уборки следует сменить воду и добавить в нее немного лимонного сока. В этом цитрусовом фрукте содержится кислота, которая помогает удалить легкие минеральные отложения и засохшие пятна от жидкостей. Кроме того, после такой уборки холодильник приобретает гораздо более приятный запах.



Холодильник после мытья будет пахнуть свежестью / Фото Pexels

Специалисты советуют установить в холодильнике температуру 4 °C или ниже, а также правильно упаковывать продукты, поскольку холодному воздуху нужно пространство для циркуляции.

Также обратите внимание на то, что примерно раз в год следует чистить змеевик, расположенный сзади холодильника. Регулярная очистка теплообменника холодильника может снизить счета за электроэнергию. Загрязненные теплообменники затрудняют работу холодильника, увеличивая нагрузку на компрессор и расход энергии.