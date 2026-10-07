Мити холодильник рекомендовано раз на місяць, пише Wprost Dom. Спочатку потрібно спорожнити його, а тоді вимити теплою водою з додаванням кількох крапель засобу для миття посуду.

Як потрібно мити холодильник?

У кутках холодильника, під шухлядою для овочів чи фруктів та на полицях нерідко можна побачити засохлу пляму від соусу чи соку, крихти від їжі чи залишки зелені.

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Саме тому під час генерального миття потрібно витягнути всі полиці, ящички у дверцятах, ящики для овочів, різні контейнери та органайзери. Лише у такий спосіб вдасться ідеально вимити холодильник.

Після основного протирання слід змінити воду й додати до неї трішки соку лимона. У цьому цитрусовому фрукті міститься кислота, яка допомагає видалити легкі мінеральні відкладення і засохлі плями від рідин. Крім того, після такого миття холодильник має набагато приємніший запах.



Холодильник після миття пахнутиме свіжістю / Фото Pexels

Фахівці радять встановити у холодильнику температуру 4°C чи нижче, а також правильно упаковувати продукти, оскільки холодному повітрю потрібен простір для циркуляції.

Також зверніть увагу на те, що приблизно раз на рік варто чистити змійовик, що розміщений ззаду холодильника. Регулярне очищення теплообмінника холодильника може зменшити рахунки за електроенергію. Забруднені теплообмінники ускладнюють роботу холодильника, збільшуючи навантаження на компресор та витрати енергії.