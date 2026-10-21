Саме вони призводять до неприємних запахів як всередині барабана, так і на випраних тканинах, пише Interia Kobieta. Щоб цьому запобігти потрібно регулярно чистити пральну машину раз на місяць.

Чим очистити пральну машину?

Після кожного прання рекомендовано витирати воду й сміття із гумового ущільнювача паперовим рушником чи тканиною, щоб видалити усю вологу. Також слід залишати відчинені дверцята й висувати відсік для миючого засобу.

У сучасних пральних машинах є спеціальна програма, що призначена для очищення барабана. Її потрібно запустити, коли барабан буде порожнім. Спеціальні засоби для такого очищення можна придбати у побутових магазинах.



Пральну машину потрібно періодично очищувати / Фото Pexels

Однак чимало людей досі використовують оцет, який завдяки кислоті здатен розчинити накип, що накопичується на компонентах пральної машини. Експерти часом навіть застерігають від використання оцту, оскільки можливий ризик пошкодження певних компонентів.

Альтернативою можуть стати таблетки для посудомийної машини чи дві чайні ложки харчової соди у барабані. Крім того, рекомендовано перевіряти зливний фільтр принаймі раз на два місяці – регулярне видалення волосся та іншого сміття запобіжить проблемам зі зливом.

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До слова, холодильник теж не варто мити оцтом. Найкраще його можна ефективно очистити і усунути неприємні запахи за допомогою теплої води, мийного засобу та соку цитрусових. Регулярне очищення холодильника раз на місяць та підтримка температури 4°C чи нижче допомагають зберегти свіжість продуктів і зменшити витрати енергії.