Создаем свой стиль, а не копируем: интервью со стилисткой о трендах, ошибках и шопинге в секонд-хенде

Полки в шкафу ломаются, а надеть по-прежнему нечего? Осень не за горами, а вы не уверены, какие вещи стоит носить и как их сочетать? К счастью, разобраться в этих и других вопросах нам помогла стилистка.

Олеся Галятовская любит цвет, эстетику во всем, бюджетные стилизации и фотографии, а больше всего – делать женщин счастливыми, используя свои навыки. В интервью 24 Канала визажистка, стилистка и фотограф рассказала, как справляться с цветами в образе, почему не стоит гнаться за трендами и что стоит достать из шкафа перед началом осени, чтобы быть на высоте!

Почему в шкафу много вещей, но нечего надеть, и что с этим делать?

Бывает, что у человека полный шкаф одежды, но каждое утро он все равно не знает, что надеть. В чем чаще всего заключается проблема и как с ней справиться?

Большое количество вещей не равняется качественным образам. Вообще, количество ничего не значит, если вы не понимаете, что с чем сочетать и в чем вам комфортно.

Собственно, самая распространенная причина "одежды много – надеть нечего" в том, что имеющаяся одежда не соответствует образу жизни / работе / хобби, или многие вещи покупались исключительно "на выход".

Возможно, в это трудно поверить, но у меня тоже был такой период. Представьте: у меня полный шкаф, куча пиджаков и жакетов, которые я обожаю, но после рождения ребенка у меня наступил ступор: нечего надеть. Почему? Потому что в пиджаках с грудным ребенком явно неудобно. Поняв это, гардероб резко пополнился свитерами / бомберами / кардиганами, в которых было комфортно именно в первые месяцы с ребенком.

Поэтому первая задача: проанализировать, в каких вещах вам удобнее всего работать / ходить / жить, и уже от этого отталкиваться. Ну и знать хотя бы базовые рекомендации по сочетанию вещей и понимать свою фигуру.

И еще маленькая фишка от меня, как сэкономить время на утренних сборах: выделите себе день, примерьте вещи, составьте образы на неделю – две, сфотографируйте, сохраните в отдельную папку в телефоне. И каждое утро вы просто пьете кофе и выбираете образ по фото в галерее. Очень удобно, я так делаю уже много лет.

Стоит ли гнаться за трендами и копировать образы с Pinterest?

В последнее время некоторые вещи становятся безумно популярными благодаря Тредсу, но ведь они могут идти далеко не всем. Как понять, что та или иная вещь действительно "ваша"?

В стилистике все взаимосвязано, ведь вещи не существуют отдельно от человека, если мы говорим о конкретных образах. Тренды – не исключение, их много, и они меняются каждый сезон. Наша задача такая же, как в ответе выше: сначала анализируем фигуру, пытаемся понять, в чем нам комфортно, и только потом выбираем, подходит ли эта трендовая вещь в наш гардероб.

Еще заметила, что многие девушки пытаются покупать такие же вещи, как у известных блогеров, но не забываем, что очень многие образы инфлюенсеров – это реклама, оплаченная брендом, и не факт, что этот известный человек носит эту вещь в жизни.

И чисто мое ощущение: если эта вещь уже безумно популярна и есть у многих, скорее всего, я ее не захочу. Я за индивидуальность.

Какую ошибку люди чаще всего совершают, когда пытаются найти свой стиль, ориентируясь на примеры из Pinterest или инстаграма?

Собственно, ошибка уже в том, что люди стиль "ищут", а не создают. Ведь он же не лежит где-то готовый, и его нужно взять; а если и есть – это, наверное, не ваш. Даже если в точности воссоздать образ с Pinterest – это тоже не будет вашим.

Мы берем: понимание своей внешности и фигуры + те вещи, которые нравятся и в которых комфортно + частично учитываем актуальность всех позиций – и это будет что-то близкое к "вашему" стилю.

Не повторяйте чужой стиль, а создавайте свой собственный / Фото предоставлены стилисткой

Как собрать вневременную капсулу, в которой вещи будут легко сочетаться между собой, но гардероб не будет выглядеть однообразным и лишенным индивидуальности?

Я всегда советую в начале формирования гардероба отдавать предпочтение однотонным вещам и точечно добавлять акценты.

Обращайте внимание на ткань, особенно это касается верхней одежды, ведь в холодное время года в 90% случаев она должна быть плотной / жесткой.

Размер: лучше чуть больше, чем меньше, особенно это касается курток и пальто.

Еще советую, чтобы верхней одежды (что надеваем на плечи: футболки / лонги / свитера и т.д.) в гардеробе было больше, чем нижней (брюки / шорты / юбки).

Люди обычно запоминают вашу верхнюю часть тела, поэтому если несколько дней подряд вы будете носить одни и те же брюки – никто не заметит, а если один и тот же свитер – заметят все.

Что стоит достать из шкафа перед началом осени?

Какие вещи стоит достать из шкафа или приобрести в начале осени, чтобы освежить гардероб без полного обновления?

Осень для меня – лучшее время для стилизаций, потому что уже не так жарко, и мы можем носить многослойные образы, но и еще не так холодно, чтобы полностью укутываться в куртки.

Пример того, как можно стилизовать один и тот же пиджак в разных образах / Фото предоставлены Олесей

Для начала советую достать из шкафа все варианты верхней одежды на теплую осень (тренч, ветровка, бомбер, кардиган, жилетка) и использовать их поверх еще летних образов. Таким образом, в переходный период вы сможете еще раз носить все любимые образы из летнего сезона, но благодаря добавленному верхнему слою вам будет тепло.

Ну и осень – это часто дожди, поэтому открытую обувь можно постепенно заменять на балетки, лоферы, ковбойки.

Как составить образ на первое сентября, который будет праздничным, но не слишком официальным и в то же время комфортным?

Конечно же, все зависит от вашей роли на празднике. Но во всех случаях, когда не хочется переборщить с торжественностью, советую миксовать стили: надели нарядную или официальную рубашку – низ выбираем более повседневный; есть эффектная юбка – выбираем более простой верх; деловой костюм – обувь тогда не на каблуках, а на низком ходу. Ну и не забываем, что иногда даже самый простой образ можно "доработать" аксессуарами.

Какие осенние вещи чаще всего выглядят скучно или добавляют возраста, и почему их можно заменить?

Каждое время года имеет свои актуальные цвета. Осенью супертрендовыми считаются все зрелые, выдержанные, ягодные оттенки: бордо, оливковый, сливовый, синий.

И часто именно из-за того, что эти цвета достаточно темные, используя их в зоне лица можно добавить себе возраста, если не знать контрастности своей внешности и рекомендуемых оттенков. Ну и неактуальные фасоны верхней одежды тоже могут "приглушить" вашу внешность.

Как добавить в свой образ цвета и с чего начать?

Вы обожаете цвет. Каков самый простой способ добавить яркий оттенок в осенний гардероб человека, привыкшего носить черное, белое, серое и бежевое?

Для уточнения: и с черным / белым / серым тоже можно составить классные образы, если вам так комфортно. Всегда говорю своим ученицам – вы не обязаны носить цвет, если это "не ваше".

Но если вам все-таки хочется добавить яркости в образ, а вы просто боитесь, – советую начинать с сумки или обуви. Это вещи, которые не будут находиться в портретной зоне, соответственно в образе вы их не так часто будете видеть, а изюминка в образе уже будет. То же самое касается и принтов (зебра, леопард, крокодил).

Проще всего начать с обуви, затем сумка, потом брюки, и если принт / цвет вам "зайдет", постепенно сможете подниматься выше и добавлять акценты и в портретную зону (если тип фигуры позволяет).

Еще можно добавить платки или акцентные свитера на шею / пояс. Это тоже классный вариант дополнения даже самого простого образа, а свитер на шее еще и будет согревать, как шарф.



Добавьте к своему образу акцентный свитер на талию / Фото предоставлено стилисткой

Какие сочетания цветов чаще всего выглядят эффектно, но люди почему-то боятся их повторять? Можете привести конкретные примеры?

Эффектных сочетаний на самом деле очень много: это и оливковый + розовый, и оранжевый + бордовый, синий + зеленый, голубой + коричневый. Но во многих стилизациях и для 80% женщин образ будет выглядеть слишком кричащим.

Поэтому, если вы не готовы к столь насыщенным сочетаниям – не волнуйтесь, с "более легкими" цветами вы тоже будете стильной. Можно взять один цвет и разложить его по оттенкам в образе, или вообще добавить в образ только один цветовой акцент.

Для сравнения: 1 фото – большое количество акцентов/цветов в образе, 2 фото – только 1 доминирующий акцент или распределение цвета по всему образу.



Сравнение образов с большим количеством цветов и доминирующим акцентом или распределением цвета / Коллажи предоставлены стилисткой

Какая покупка в секонд-хенде будет наиболее удачной?

Шопинг в секонд-хенде крайне коварен, ведь из-за низких цен иногда набираешь то, что никогда не наденешь. Какие 3 совета вы дадите тем, кто отправляется на подобную "охоту" за одеждой?

1. Прежде всего – знать, что вам не хватает в гардеробе, какие вещи нужно докупить, при этом на все сезоны.

Секонд-хенд отличается от других магазинов еще и тем, что летом вы можете купить шубу, а зимой – классную вещь для отдыха на море. Таким образом, еще в июле вы можете составить себе зимний гардероб, если будете знать, что искать.

2. Анализировать, что будет в тренде. Опять же, ведь вы можете найти вещь на другой сезон, за которой потом все в масс-маркете будут охотиться.

Помню, несколько лет назад я купила леопардовые ворсистые балетки с острым носком, когда леопард еще никто и не носил. Но чутье не подвело: буквально через полгода–год леопард стал трендом.

3. Ткань изделия и состояние: вас должно устраивать все и во всех аспектах.

Какие вещи из секонд-хенда вы считаете лучшей инвестицией в гардероб?

Обожаю искать там жакеты / пиджаки / тренчи. Это вещи невероятного качества, некоторые я ношу уже более 8 лет.

А что бы вы не рекомендовали покупать даже по очень привлекательной цене?

Не покупайте то, в чем не уверены. У меня все просто. Если я чувствую хотя бы каплю сомнения – вещь не моя.

Какие три осенние вещи лучше всего искать в секонд-хенде, чтобы потом составлять с ними разные образы?

Все зависит от вашей работы и образа жизни.

1. Присмотритесь к тренчам / плащам, если много ходите по улице – можно и резиновые сапоги или более классические ковбойские сапоги присмотреть.

2. Тонкие свитера / кардиганы, которые вы будете либо надевать поверх нижнего слоя, либо использовать как акцент на плечах или талии.

3. Шарф и даже акцентные перчатки на холодную осень.

Выгодной покупкой в секонд-хенде станут пиджаки, жакеты и тренчи / Фото предоставлены стилисткой

Также Олеся рекомендует посетить ее интенсив по стилю. Особенно если все сочетания / комбинации совершенно не идут и есть желание, чтобы кто-то направил на правильный путь. Как отмечает эксперт, следует понимать, что полностью обновить гардероб или собрать его с нуля не удастся, ведь это требует как финансовых затрат, так и немалого количества времени.

Впрочем, если вы поймете систему комбинирования, будете знать, что и куда носить, а также проанализируете свою фигуру и сильные стороны, то работать над своим образом будет легко, и вы будете получать от этого удовольствие. Собственно, это и есть главная задача стилиста!