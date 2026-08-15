Олеся Галятовська любить колір, естетику у всьому, бюджетні стилізації та фотографії, а найдужче – робити жінок щасливими, використовуючи свої вміння. В інтерв'ю 24 Каналу візажистка, стилістка та фотографиня розповіла, як давати собі раду з кольорами в образі, чому не варто гнатись за трендами та що варто витягнути з шафи перед початком осені, щоб бути на висоті!

Чому у шафі багато речей, але нічого одягнути і що з цим робити?

Буває, що людина має повну шафу одягу, але щоранку все одно не знає, що вдягнути. У чому найчастіше полягає проблема та як з нею впоратись?

Значна кількість речей не дорівнює якісним образам. Взагалі, кількість нічого не означає, якщо ви не розумієте, що з чим поєднувати і в чому вам комфортно.

Власне, найпоширеніша причина "одягу багато – вдягнути нема що" в тому, що наявний одяг не відповідає способу життя / роботі / хобі, або багато речей купувались суто "на вихід".

Можливо важко повірити, але в мене теж був такий період. Уявіть, в мене повна шафа, купа піджаків / жакетів в гардеробі, які я обожнюю, але після народження дитини в мене ступор: нема що носити. Чому? Бо в піджаках з немовлям явно не зручно. Зрозумівши це, гардероб різко поповнився светрами / бомберами / кардиганами, в яких було комфортно саме в перші місяці з дитиною.

Тому найперше завдання: проаналізувати, в яких речах вам найкомфортніше працювати / ходити / жити і вже від цього відштовхуватись. Ну і знати хоча б базові рекомендації з поєднання та розуміти свою фігуру.

І ще маленька фішка від мене, як зекономити час на ранкові збори: виділіть собі день, переміряйте речі, складіть образи на тиждень – два, сфотографуйте, збережіть в окрему папку в телефоні. І кожного ранку ви просто п'єте каву і обираєте образ по фото в галереї. Дуже зручно, роблю так вже багато років.

Чи варто гнатись за трендами та відтворювати образи з Пінтересту?

Останнім часом деякі речі стають шалено популярними завдяки Тредсу, але ж вони можуть личити далеко не всім. Як зрозуміти, що певна річ справді "ваша"?

В стилістиці все взаємопов'язано, бо речі не існують окремо від людини, якщо ми говоримо про конкретні образи. Тренди не виключення, їх багато і вони змінюються щосезону. Наше завдання таке ж, як у відповіді вище: спершу аналізуємо фігуру, намагаємось зрозуміти, в чому нам комфортно і лише тоді обираємо, чи підходить ця трендова річ у наш гардероб.

Ще помітила, що багато дівчат намагаються купувати такі ж речі, як у відомих блогерів, але не забуваймо, що дуже багато образів інфлюенсерів – реклама, яку оплатив бренд, і не факт що ця відома людина носить цю річ у житті.

І суто моє відчуття: якщо ця річ вже шалено популярна і є в багатьох, швидше за все, я її не захочу. Я за індивідуальність.

Яку помилку люди найчастіше роблять, коли намагаються знайти власний стиль за прикладами з Пінтересту чи Інстаграму?

Власне помилка вже в тому, що люди стиль "шукають", а не створюють. Бо він же не лежить десь готовий, і його треба забрати; а якщо і є – це, мабуть, не ваш. Навіть якщо 1 в 1 відтворити образ з Пінтересту – це теж не буде ваш.

Ми беремо: розуміння своєї зовнішності і фігури + ті речі, які подобаються і в яких комфортно + частково враховуємо актуальність всіх позицій – і це буде щось близьке до "вашого" стилю.

Не повторюйте чужий стиль, а створюйте власний / Фото надані стилісткою

Як зібрати позачасову капсулу, у якій речі легко поєднуватимуться між собою, але гардероб не виглядатиме одноманітним і позбавленим індивідуальності?

Я завжди раджу на початку формування гардероба віддавати перевагу однотонним речам і точково додавати акценти.

Звертайте увагу на тканину, особливо це стосується верхнього одягу, бо в холодний період в 90% вона має бути тверда / цупка.

Розмір: краще дещо більший, аніж замалий, особливо це стосується курток і пальт.

Ще раджу, аби верхів (те, що одягаємо на плечі: футболки / лонги / светри і т.д) було в гардеробі більше, ніж низів (штани / шорти / спідниці).

Люди зазвичай запам'ятовують вашу портретну зону, тому якщо кілька днів поспіль ви будете носити 1 штани – ніхто не помітить, а якщо 1 светр – помітять всі.

Що варто витягнути з шафи перед початком осені?

Які речі варто дістати із шафи або придбати на початку осені, щоб освіжити гардероб без повного оновлення?

Осінь для мене – найкраща пора для стилізацій, бо вже не супер жарко, і ми можемо носити багатошарові образи, але ще й не дуже холодно, щоб повністю закутуватись в куртки.

Приклад, як можна стилізувати один і той самий піджак у різних образах / Фото надані Олесею

Для початку раджу витягнути з шафи всі варіанти верхнього одягу на теплу осінь (тренч, вітрівка, бомбер, кардиган, жилетка) і використовувати їх поверх ще літніх образів. Таким чином, в перехідний період ви зможете ще раз носити всі улюблені образи з літнього сезону, але завдяки доданому верхньому шару вам буде тепло.

Ну і осінь це часто дощі, тому відкрите взуття можемо потрохи заміняти на балетки, лофери, ковбойки.

Як зібрати образ на перше вересня, який буде святковим, але не надто офіційним і водночас комфортним?

Звичайно ж, усе залежить від вашої ролі на святі. Але у всіх випадках, коли не хочеться переборщити зі святковістю, раджу міксувати стилі: вбрались у нарядну чи офіційну сорочку – низ беремо більш буденний, маєте ефектну спідницю – обираємо простіший верх, діловий костюм – взуття тоді не на підборах, а на низькому ходу. Ну і не забуваємо що інколи навіть найпростіший образ можна "витягнути" аксесуарами.

Які осінні речі найчастіше виглядають нудно або додають віку, і чим їх можна замінити?

Кожна пора року має свої актуальні кольори. Восени супер трендовими вважаються всі стиглі, витримані, ягідні відтінки: бордо, оливковий, сливовий, синій.

І часто саме через те, що ці кольори досить темні, використовуючи їх в портретній зоні, можна додати собі віку, якщо не знати контрастність своєї зовнішності та рекомендовані відтінки. Ну і неактуальні фасони верхнього одягу теж можуть "приглушити" вашу зовнішність.

Як додати своєму образу кольору та з чого почати?

Ви обожнюєте колір. Який найпростіший спосіб додати яскравий відтінок в осінній гардероб людини, яка звикла носити чорне, біле, сіре та бежеве?

Для уточнення: і з чорним / білим / сірим теж можна скласти класні образи, якщо вам так комфортно. Завжди говорю своїм ученицям – ви не зобов'язані носити колір, якщо це "не ваше".

Але якщо вам таки хочеться додати яскравості в образ, а ви просто боїтеся, – раджу починати з сумки або взуття. Це речі, які не будуть в портретній зоні, відповідно в образі ви їх не так часто будете бачити, а родзинка в образі вже буде. Те саме стосується і принтів (зебра, леопард, крокодил).

Найлегше почати зі взуття, потім сумка, потім штани, і якщо принт / колір вам "зайде", потихеньку зможете підійматись вище і додавати акценти і в портретну зону (якщо тип фігури дозволяє).

Ще можна додати хустки чи акцентні светрики на шию / пояс. Це теж класний варіант доповнення навіть найпростішого образу, а светр на шиї ще й буде зігрівати як шарф.



Додайте своєму образу акцентний светрик на пояс / Фото надане стилісткою

Які поєднання кольорів найчастіше виглядають ефектно, але люди чомусь бояться їх повторювати? Чи можете навести конкретні приклади?

Ефектних поєднань дуже багато насправді, це і оливка + рожевий, і оранжевий + бордо, синій + зелений, блакитний + коричневий. Але в багатьох стилізаціях і для 80% жінок образ виглядатиме "вирви око".

Тому, якщо до настільки насичених поєднань ви не готові – не хвилюйтесь, з "легшими" кольорами ви теж будете стильною. Можна взяти 1 колір і розтягнути його в образі по відтінках, або й загалом на весь образ додати лише 1 кольоровий акцент.

Для порівняння: 1 фото, велика кількість акцентів / кольорів в образі, 2 фото – лише 1 домінуючий акцент або розтяжка кольору по цілому образу.



Порівняння образів з великою кількістю кольорів і домінуючим акцентом або розтяжкою кольору / Колажі надані стилісткою

Яка покупка на секонд-хенді буде найбільш виграшною?

Шопінг на секонді вкрай підступний, адже через низькі ціни іноді нагрібаєш те, що ніколи не одягнеш. Які 3 поради ви дасте тим, хто вирушає на подібні "полювання" за одягом?

1. Найперше – знати, що вам бракує в гардеробі, які позиції треба докупити, при чому на всі сезони.

Секонд відрізняється від інших магазинів ще й тим, що влітку ви можете купити шубу, а зимою – класну річ на відпочинок на морі. Таким чином ще в липні ви можете скласти собі зимовий гардероб, якщо знатимете, що шукати.

2. Аналізувати, що буде в тренді. Знову ж таки, бо ви можете знайти річ на інший сезон, за якою всі в масмаркеті потім будуть полювати.

Пригадую, кілька років тому я купила леопардові ворсисті балетки з гострим носом, коли леопард ще ніхто і не носив. Але чуйка не підвела, буквально за пів року – рік леопард став трендом.

3. Тканина виробу і стан: вас має влаштовувати все й у всіх аспектах.

Які речі на секонд-хенді ви вважаєте найкращою інвестицією в гардероб?

Обожнюю шукати там жакети / піджаки / тренчі. Це речі неймовірної якості, деякі я ношу вже понад 8 років.

А що ви не рекомендували б купувати навіть за дуже привабливою ціною?

Не купуйте те, в чому не впевнені. В мене все просто. Якщо я відчуваю хоча б краплю сумніву – річ не моя.

Які три осінні речі найкраще шукати на секонд-хенді, щоб потім складати з ними різні образи?

Все залежить від вашої роботи / способу життя.

1. Придивіться до тренчів / плащів, якщо багато ходите по вулиці – можна і за гумовими чоботами чи більш класичними ковбойками приглянути.

2. Тонкі светрики / кардигани, які будете або одягати поверх нижнього шару, або як акцент на плечі чи пояс.

3. Шарф і навіть акцентні рукавички на холодну осінь.

Виграшною покупкою на секонд-хенді будуть піджаки, жакети та тренчі / Фото надані стилісткою

Також Олеся рекомендує прийти на її інтенсив по стилю. Особливо, якщо всі поєднання / комбінування зовсім не йдуть та є бажання, щоб хтось направив на правильний шлях. Як зазначає експертка, слід розуміти, що повністю оновити гардероб або скласти його з 0 не вдасться, адже це потребує як фінансових затрат, так і чималої кількості часу.

Втім, якщо ви зрозумієте систему комбінування, знатимете, що / куди носити та проаналізуєте свою фігуру та сильні сторони, то працювати над своїм образом буде легко і ви кайфуватимете від цього. Власне, це і є головним завданням стилістки!