Как максимально быстро очистить двор от снега: элементарный способ

Снег со двора можно убрать очень быстро / Pexels
Уже совсем скоро наступит зима – и снег на частном участке может создать неожиданно много проблем. А его уборка со двора каждый холодный сезон превращается в сложную и длительную задачу для дачников.
Уборка снега – это довольно утомительная и сложная задача. К счастью, ее можно ускорить с помощью снегоуборочных машин, пишет Love your Landscape.
Как защитить двор от снега?
Лопаты и снегоуборочные машины – это очень удобный способ переместить большой объем снега. Но, к сожалению, они могут нанести серьезный ущерб элементам ландшафта, если сначала не позаботиться о нескольких простых нюансах. Вот о чем нужно обязательно помнить.
- Обозначьте свой участок. Большинство повреждений, наносимых снегоуборочными машинами, связано с тем, что водитель не видит, каких вещей на участке следует избегать. Поэтому уже сейчас следует обозначить края дорожек, грядок, газона и т. д. палками.
- Сажайте деревья и разбивайте грядки на достаточном расстоянии от дорожек.
- Убирайте снег как можно быстрее, пока он рыхлый и его легко перемещать. Когда он уплотнится, уборка снега потребует гораздо больших усилий.
- Не насыпайте снег на кустарники и другие растения. Это может повредить ветки и привести к чрезмерному накоплению солей, а также создать излишний стресс для растения весной.
Чем полезен снегоуборочный аппарат?
Надежная снегоуборочная машина – это именно то, что нужно, чтобы не беспокоиться о заснеженном дворе в ближайшие месяцы. Но для выбора следует знать, что существует несколько типов таких машин.
- Электрический снегоуборочный аппарат – это относительно простая в управлении и уходе компактная машина. Она очень удобна для уборки участка возле дома.
- Аккумуляторный снегоуборочный аппарат – это разновидность электрического, но его не нужно подключать к розетке, вместо этого он работает от аккумулятора.
- Бензиновый снегоуборочный агрегат. Это самый популярный и очень разнообразный класс. Есть модели для уборки небольших территорий, а другие можно использовать даже в промышленных масштабах.
Но для того, чтобы агрегат работал долго и без проблем, необходимо также качественно за ним ухаживать. Перед хранением технику обязательно нужно очистить от грязи, а на улице ее можно оставлять только во время сезонной эксплуатации.
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