Сделайте это с пионами после цветения: задание на 5 минут для пышного роста
Многие дачники допускают ошибку, полагая, что после окончания цветения пионы уже совсем не нуждаются в уходе. На самом деле одна из важнейших задач для цветоводов приходится именно на июль.
Пионы – это потрясающие многолетние цветы. Но чтобы в следующем году цветение было не менее пышным, чем в этом, сейчас нужно позаботиться о растениях, пишет House Beautiful.
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Что делать с пионами после цветения?
Пион – настоящая королева цветов в саду: он ароматно цветет, выглядит потрясающе и радует садоводов разнообразием окраски и формы. Соцветия часто достигают целых 25 сантиметров в диаметре.
Впрочем, к сожалению, цветение пионов не очень продолжительное – оно начинается в мае и заканчивается уже в следующем месяце. Но это не значит, что о кустах можно забыть: именно сейчас пион нуждается в особом уходе.
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Итак, вот что стоит сделать уже сейчас.
- Продолжать полив. Пионы все еще растут, даже после того, как отцвели, поэтому не забывайте о регулярном поливе. Он должен быть глубоким, но при этом цветы не должны стоять в воде – это может привести к загниванию корней.
Пионам нужен полив / Фото Pexels
- Подкормка и мульчирование. Сбалансированное удобрение будет полезно для пионов и после цветения. А слой мульчи – это то, что нужно, чтобы в летнюю жаркую погоду вода не испарялась слишком быстро. Это позволит растению накапливать энергию, и цветок отблагодарит вас особенно пышным цветением уже в следующем году.
- Обрезка. Многие дачники думают, что обрезка листьев полезна, но это не так. Обрезать листья нельзя вплоть до начала осени – растение использует их для фотосинтеза и накопления энергии.
- Удаление соцветий. Именно эта задача является самой важной. Если отцветшие цветы не удалить со стебля, растение будет тратить лишние силы на образование семян, а в саду это не нужно.