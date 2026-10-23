Посадите этот цветок возле грядок: вредные слизни больше не тронут урожай

Осенью из-за высокой влажности в садах и на грядках массово появляются слизни. Защитить урожай и избавиться от вредителей поможет посадка одного красивого растения.

Из-за сырой погоды и опавших листьев вредители быстро размножаются и ищут укрытие на грядках, как пишет OBOZ.UA. Они обгрызают листья до прожилок, уничтожают рассаду и оставляют липкую слизь, которая способствует развитию грибковых заболеваний.

Использовать химические гранулы специалисты не рекомендуют, ведь яд нанесет вред домашним питомцам, а также птицам и ежам.

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Какое растение поможет прогнать вредителей?

Эффективным и безопасным решением станет посадка цветка львиный зев. Он выделяет особые соединения, которые токсичны для слизней, но абсолютно безвредны для человека.

Кроме того, львиный зев обладает дополнительными защитными свойствами:

содержит значительно меньше влаги, чем другие садовые культуры;

имеет жесткую текстуру листьев, которую вредители не могут обгрызть.



Вот как выглядит растение львиный зев / Фото Pinterest

Где лучше сажать львиный зев?

Эксперты советуют сажать этот цветок в наиболее уязвимых местах:

Рядом с капустой, салатом и другой зеленью. Вдоль садовых дорожек. По периметру ограды участка.

Львиный зев радует ярким цветением с начала лета до первых заморозков, любит солнечные участки и привлекает пчел и шмелей.

Что еще можно сделать, чтобы избавиться от слизней?

Осенью обязательно убирайте с проблемных участков гнилые овощи, сорняки и влажную листву, чтобы лишить вредителей мест для зимовки. Также можно установить " простые ловушки " из досок или емкостей с пивом, куда слизни будут собираться ночью.