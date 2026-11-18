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Кучи сухих веток, старые доски и опавшие листья возле деревьев создают укрытия, где змею трудно заметить. Значение имеет и наличие добычи: опавшие плоды привлекают грызунов, за которыми на участок приходят пресмыкающиеся. Само дерево не обязательно является причиной таких визитов. Стоит осмотреть пространство вокруг ствола, полости у корней и места скопления растительных остатков. Уход за этими участками поможет уменьшить количество доступных укрытий без вырубки насаждений.

Почему змеи появляются возле определенных деревьев?

Сами по себе деревья не привлекают пресмыкающихся каким-то особым запахом или свойствами. Однако густая крона, массивные обнаженные корни, влажная земля и скопившаяся опавшая листва создают для них идеальные условия для терморегуляции и защиты от хищников, пишет Revista Oeste.

Где могут быть змеи / Фото unsplash

Кроме того, плоды, которые осыпаются на землю, быстро привлекают мышей и других грызунов, которые являются основной пищей для змей.

Более того, некоторые пресмыкающиеся прекрасно лазают по стволам благодаря чешуе и развитым мышцам. Они могут подниматься на ветки не только для охоты или отдыха, но и просто спасаясь от жары или перемещаясь по территории.

Какие растения требуют особого внимания?

Спиливать деревья совсем не нужно, однако стоит знать, какие из них чаще всего становятся убежищем для мелких животных и пресмыкающихся из-за своей структуры:

Манговые деревья и джекфрут: имеют широкую крону с густой тенью, а большие сладкие плоды после падения на землю массово привлекают грызунов.

Инжир (фиговые деревья): некоторые виды имеют разветвленные корни, пустоты между которыми служат прекрасным укрытием во влажной почве.

Сухая листва, что засыхает и опускается вниз, а также заросли у основания ствола создают зоны, недоступные для обзора.

Если на вашем участке часто появляются мыши, ящерицы или мелкие птицы, это сигнал о том, что в саду есть привлекательная кормовая база для змей.

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Как сделать сад безопасным, не вырубая деревья?

Чтобы пресмыкающиеся не находили убежище у стволов, достаточно регулярно наводить порядок на участке:

Регулярно косите траву возле деревьев и на газонах. Своевременно убирайте все опавшие плоды, чтобы не привлекать мышей. Не скапливайте возле насаждений кучи сухих веток, опавших листьев, старых досок, черепицы или строительного мусора. Не суйте руки в норы, щели между корнями или кучи сухостоя без защитных толстых перчаток или предварительного осмотра инструментом.

Что делать, если во дворе появилась змея?

Главное правило безопасности – никогда не пытайтесь самостоятельно поймать или убить пресмыкающееся. Немедленно отойдите на безопасное расстояние, уберите со двора детей и домашних животных и, при необходимости, обратитесь к спасателям или специалистам экологической службы.