Положите 5 листочков в стиральную машину: одежда начнет пахнуть гораздо лучше

Хозяйки, помимо обычного порошка, при стирке прибегают к другим натуральным методам. Но если уксус и пищевая сода для большинства понятны, то об использовании лаврового листа мало кто знает.

Частая стирка одежды приводит к тому, что со временем вещи линяют, ткани теряют свой вид и начинают не совсем приятно пахнуть, пишет Interia Kobieta. Чтобы этого избежать, рекомендуют добавлять лавровый лист в стирку.

Как лавровый лист действует при стирке?

В листе содержатся два эфирных масла – эвгенол и цинеол. Благодаря своим антибактериальным и освежающим свойствам они могут улучшать запах одежды. Поэтому после стирки с лавровым листом вещи могут вновь обрести приятный аромат.

Достаточно просто бросить 5 листьев в барабан и установить стандартный цикл стирки. Однако лучше всего положить их в мешочек для деликатных тканей, чтобы потом не собирать частицы по всему барабану.



Лавровый лист улучшит запах одежды / Фото Pexels

Как восстановить утраченный цвет одежды?

Если одежда после стирки стала не такой насыщенной и яркой, как раньше, то восстановить ее можно с помощью лаврового листа. Для этого нужно приготовить простой отвар.

В большой кастрюле следует вскипятить горсть листьев, снять с огня через 20 минут и дать раствору остыть. После этого потускневшие ткани стоит замочить на несколько минут, а затем постирать в стиральной машине, как обычно.

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Какой еще полезный лайфхак можно использовать?

Полотенца после стирки могут стать мягкими, если вместо смягчителя использовать уксус, что удаляет остатки моющего средства. Для устранения неприятного запаха полотенца можно замочить в растворе с лимонным соком перед основной стиркой.