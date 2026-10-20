Численне прання одягу призводить до того, що з часом вбрання линяє, тканини втрачають вигляд і не зовсім приємно пахнуть, пише Interia Kobieta. Щоб цьому запобігти люди радять додавати лавровий лист до одягу.

Як лавровий лист працює у пранні?

У листку містяться дві ефірні олії – евгенол та цинеол. Завдяки своїм антибактеріальним та освіжаючим властивостям вони можуть покращувати колір одягу. Тому після прання з лавровим листям речі можуть знову отримати приємний аромат.

Достатньо просто кинути 5 листків у барабан й встановити стандартний цикл прання. Проте найкраще їх покласти в мішечок для делікатних тканин, щоб потім не збирати частинки по всьому барабану.



Лавровий лист покращить запах одягу / Фото Pexels

Як відновити втрачений колір одягу?

Якщо одяг після прання став не таким насиченим та яскравим, як раніше, тоді відновити його можна за допомогою лаврового листя. Для цього потрібно приготувати простий відвар.

У великій каструлі слід закип’ятити жменю листя, зняти з вогню за 20 хвилин і дати розчину охолонути. Після цього посірілі тканини варто замочити на кілька хвилин, а тоді випрати у пральній машині, як завжди.

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Який ще корисний лайфхак можна використати?

Рушники після прання можуть стати м'якими, якщо замість пом'якшувача використовувати оцет, що видаляє залишки мийного засобу. Для усунення неприємного запаху рушники можна замочити в розчині з лимонним соком перед основним пранням.