Посадите эти 4 растения на подоконнике: свежая зелень будет на кухне всю зиму

Зимой магазинная зелень быстро теряет свежесть и стоит недешево. Обустроить собственный мини-огород на кухне можно в нескольких горшках без лишних хлопот.

Почему стоит выращивать пряные травы дома?

С наступлением морозов иметь свежие пряности под рукой вполне реально без обустройства теплиц или громоздких конструкций, пишет Mirror. Специалисты советуют обратить внимание на четыре неприхотливые культуры, которые прекрасно приживаются в небольших горшках. Они обогатят вкусные блюда витаминами и наполнят кухню свежим ароматом.

Окрім насіння базиліку, м'яти, чебрецю, для вирощування зелені на підвіконні можуть знадобитися глибокі горщики, ґрунтосуміш та фітолампа для додаткового освітлення. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Как правильно посеять каждую культуру?

Для хорошего результата каждому растению нужны подходящая посуда, почва и уход:

Базилик. Возьмите небольшой горшок или контейнер с дренажными отверстиями и наполните его легкой водопроницаемой почвой или компостом. Посейте семена на поверхность увлажненной земли, слегка прижмите, присыпьте тонким слоем почвы и накройте прозрачным пакетом для создания парникового эффекта. Держите горшок на южном окне или под фитолампой – первые ростки появятся уже через 3–7 дней. Мята. Это растение прекрасно переносит прохладу. Выберите горшок глубиной не менее 20 сантиметров с дренажом, равномерно рассыпьте мелкие семена по увлажненной поверхности и оставьте их открытыми или присыпьте слоем почвы толщиной 3–6 миллиметров. Увлажните из пульверизатора, накройте пакетом и ждите появления всходов через 14–21 день. Тимьян. Идеально подходит для комнат с сухим и теплым воздухом от батарей. Посадите семена или готовый саженец в рыхлый дренированный субстрат и поставьте на самый солнечный подоконник. Поливайте только тогда, когда земля полностью высохнет, и обязательно сливайте остатки воды из поддона. Шнит-лук. Он спокойно переносит сквозняки и недостаток света. Высаживайте его в питательный компост и обеспечьте хотя бы 4–6 часов солнца в день.



На подоконнике можно легко выращивать растения / Фото Pexels

Какую еще зелень можно вырастить на кухне?

Если вы решите посеять дома еще и укроп, позаботьтесь о достаточном объеме почвы. Из-за длинного стержневого корня для него понадобится глубокий горшок от 25 сантиметров, а сеять семена лучше каждые две-три недели для непрерывного сбора листьев.