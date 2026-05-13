Ці 4 багаторічники ідеально ростуть в тіні: садіть їх цього травня

Тінисті ділянки у саду частенько залишаються "голими" і через це – не надто привабливими. Основна проблема полягає в тому, що часто дачники просто не знають, що ж туди посадити.

Рослинам для росту потрібний якісний ґрунт, полив, догляд і, звісно ж, сонце. Та це не значить, що затінені ділянки дачі втрачені. Головне тут – підібрати вдалі квіти, і тоді ваш сад забуяє як ніколи раніше, пише Real Simple.

Цікаво Як правильно вирощувати троянди в горщиках: будуть цвісти роками

Що посадити в тіні саду з багаторічників?

Герань Розанна

Ці неймовірно гарні фіолетові квіти – це найкраща рослина, що тільки можна обрати для тіні. Вона цвіте з травня аж по жовтень і забезпечує місяці безперервної краси. Ще один приємний бонус – герань добре росте без яскравого світла, не потребує особливого догляду та не стає інвазивною.

Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.



Герань можна посадити під парканом / Фото Pexels

Ця квітка добре підходить для того, аби заповнити прогалини між іншими рослинами, або ж пом'якшити краї доріжок.

Анемона

Анемони бувають різних відтінків – від білого до ніжно-рожевого, і в дикій природі вони часто зустрічаються під густими кронами дерев, у досить густій тіні. Тож місця під розлогими кущами та плодовими деревами можна заповнити саме цими делікатними квітами.



Анемони добре ростуть в тіні / Фото Pexels

Яснотка

Ця рослина поєднує прекрасні рожево-фіолетові квіти та сріблясто-зелене листя – і це чудовий варіант для дачників, які хочуть насолоджуватися красою не тільки під час цвітіння рослини.

За яснотками легко доглядати, вони довговічні та повертаються щороку.

Коростянка

Квіти коростянки можуть похвалитися складними, текстурованими пелюстками – і це чудовий вибір для тінистого англійського саду. Вони досить довго цвітуть, а також мають широкий вибір кольорів – від світло-фіолетового до рожевого та білого.

Як вирощувати рослини в тіні?

Вибір вдалих рослин – це важливий, але не останній крок у досягненні красивого саду. Коли ви обираєте затінену ділянку, про догляд потрібно дбати особливо уважно, пише Garderners` world. Ось що можна зробити:

Покращуйте ґрунт – збагатіть його перед посадкою великою кількістю органічної речовини, аби вода краще утримувалася.

– збагатіть його перед посадкою великою кількістю органічної речовини, аби вода краще утримувалася. Видаліть збіднений ґрунт . Якщо ви садите квіти під деревами, що ростуть вже давно, частину ґрунту потрібно викопати та замінити на новий.

. Якщо ви садите квіти під деревами, що ростуть вже давно, частину ґрунту потрібно викопати та замінити на новий. Використовуйте добрива з високим вмістом калію. Ідеально підійде попіл – саме він найкраще сприяє росту стійких, тіньовитривалих рослин.

Ідеально підійде попіл – саме він найкраще сприяє росту стійких, тіньовитривалих рослин. Посадові лунки формуйте вилами. Основу кожної лунки потрібно розбити вилами, аби коріння нових рослин краще прижилося.

Основу кожної лунки потрібно розбити вилами, аби коріння нових рослин краще прижилося. Використовуйте мульчу після посадки. Шар мульчі має досягати приблизно 7,5 сантиметрів.

Які багаторічники краще не садити?

На жаль, далеко не усі рослини варті посадки на вашій ділянці – кілька з них можуть мати кілька таємних і неприємних особливостей. Зокрема, деякі з усіма улюблених квітів насправді інвазивні. А ось інші просто складні у догляді та відцвітають за лічені дні.

Тож якщо ви хочете красивий сад без зайвих проблем, краще не садити: