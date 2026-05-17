Варто знати всім: як довго можна носити джинси без прання
- Експерти радять прати джинси приблизно після 10 носінь або коли вони втрачають свіжість, щоб зберегти форму та колір тканини.
- Часте прання може зношувати денім, тому краще використовувати холодну воду і сушити природним способом, а для усунення плям і запахів застосовувати локальне очищення та провітрювання.
Джинси – це наша улюблена річ гардероба. Ми їх одягаємо на прогулянки, роботу чи навіть на відпочинок. Проте думки щодо того, як часто їх треба прати, різняться.
Дехто переконаний в тому, що денім потрібно прати часто, інші вважають, що джинси треба прати якомога рідше, щоб тканина змогла довше зберегти форму й колір, пише Real Simple.
Експертка з догляду за одягом Ліндсі Бойд зазначила, що надто часте прання справді може швидше зношувати джинси. Та для того, щоб денім не втрачав насичений колір і не ставав жорстким, річ слід прати навиворіт у холодній воді.
Як часто варто прати джинси?
Якщо джинси носяться постійно, то їх доведеться прати частіше, оскільки вони можуть увібрати запахи чи забруднитися.
Денім є значно щільнішим матеріалом, ніж звичайні футболки і сорочки, тому між пранням можна робити більші перерви. Фахівці радять прати джинси джинси приблизно після 10 носінь, коли тканина вже починає втрачати свіжість.
Проте насправді варто орієнтуватися не на кількість днів, а їхній стан. Якщо джинси виглядають чистими і не мають запаху, то постійне прання їм не потрібне.
Джинси варто прати лише за необхідності
Чи шкодить деніму часте прання?
Кожне прання поступово руйнує структуру тканини. Через це денім швидше втрачає форму, еластичність і виглядає більш зношеним.
Це особливо стосується моделей з додаванням еластичних волокон. Вони можуть розтягуватися чи втрачати посадку. Крім того, експерти наголошують на тому, що гаряча вода й сушильна машина негативно впливають на тканину й можуть зіпсувати джинси значно швидше.
Різні типи деніму по-різному реагують на прання. Класичний денім варто прати в холодній воді й сушити природним способом. Джинси зі стрейчевими домішками прати потрібно тоді, коли вони втрачають форму.
Щоб джинси довше виглядали як нові, невеликі плями можна прибрати локально вологою тканиною, а неприємний запах – провітрюванням. Крім того, їх радять зберігати не в тісно складених стопках, а на вішаку.
Загалом, якщо джинси чисті, не мають плям і неприємного запаху, то прати їх часто немає потреби. Саме помірний догляд допомагає їм довше зберегти форму і колір.
Як носити досить широкі джинси?
Навіть широкі джинси здатні ідеально сісти по фігурі. Це довела у своєму відеоролику іноземна блогерка Be Brown. Дівчина показала цікавий метод, для якого не знадобилися ніякі розрізання, вставляння шнурків, шиття й пошкодження матеріалу.
Достатньо лише повторити трюк з ґудзиками. Замість звичайного застібання джинсів, потрібно взяти металевий ґудзик та протягнути його через першу шлейку для ременя, розташовану з того ж боку (зазвичай з лівого боку блискавки).
Після протягнення ґудзика через петлю його потрібно закріпити у петлі для ґудзиків з правого боку. Таке стягування затягує пояс і створить асиметричний вигляд джинсів.
Як купити джинси без примірки?
Блогерка Софія Сізова пропонує три способи визначення розміру джинсів без примірки:
стиснути руку в кулак і вставити в пояс;
обгорнути штани навколо шиї;
розтягнути штани, щоб оцінити довжину.
Ці методи досить зручні, оскільки не потребують жодних додаткових інструментів. Усе можна легко перевірити прямо в магазині.
Часті питання
