Ці рослини відлякують комарів: посадіть їх біля дому у травні

Комарі є досить надокучливими комахами, які здатні зіпсувати вечір у саду чи на терасі. Втім, є певні рослини, які можуть захистити ділянку від настирливих комах завдяки сильному аромату та ефірним оліям, які вони не переносять.

Зменшити кількість комарів можна навіть без використання хімічних засобів, пише Martha Stewart. Садівники радять звернути увагу на рослини, які зможуть прикрасити подвір’я й відлякати комах.

Читайте також Полуниця виросте розміром з кулак: посадіть біля неї ці 5 рослин

Які рослини можуть відлякати комарів?

Висаджувати ароматні рослини варто біля входу в будинок, поруч із зонами відпочинку, терасами чи біля вікон.

Найвідомішою рослиною для посадки вважається котяча м’ята. Вона швидко розростається, має сіро-зелене листя й дрібні квіти з фіолетовими відтінками. Її природні речовини діють як репелент.

Також популярною є цитронела. Її запах часто використовують у засобах проти комах. Рослина має виражений цитрусовий запах і підходить для відкритого ґрунту чи вирощування у горщиках.

Боротися з комарами зможе навіть лаванда, яка добре переносить спеку і посуху. Її аромат приємний людям, але неприємний для комах. Крім того, квіти лаванди приваблюють бджіл та інших запилювачів.



Лаванда здатна відлякати комарів / Фото Pexels

М’ята теж корисна завдяки тому, що різкий запах допомагає відлякувати комах. Проте через здатність швидко розростатися, рослину радять вирощувати у контейнерах.

Базилік має сильний аромат, а щоб запах став ще інтенсивнішим, листя можна злегка приминати. Крім комарів, рослина допомагає стримати й інших шкідників.

Серед популярних рослин для захисту подвір’я від комах часто згадують про чорнобривці. Вони невибагливі у догляді, можуть квітнути майже все літо і захищають грядки від колорадських жуків і слимаків.

Лемонграс теж належить до природних репелентів. У ньому міститься олія цитронели, яка має виражений лимонний аромат.

Придбати рослини для посадки можна на Промі. Якщо бюджет обмежений, на Prom зручно переглянути кілька пропозицій одного товару й обрати оптимальну. В асортименті понад 120 мільйонів товарів від 60 тисяч продавців.

Варто звернути увагу на шавлію та розмарин. Ці обидві рослини багаті на ефірні олії й мають досить насичений аромат, який допомагає відлякувати комарів.

Для комах неприємними є аромати рослин родилини аліумових – цибулі, часнику, шалоту та цибулі-порею. Їх легко вирощувати, а різкий запах створить додатковий природний бар’єр.

До списку увійшли також герань і меліса та дикий бергамот, які захищають сад від надокучливих комарів.

Як відлякати мурах з клумби?

Звичайний столовий оцет, який ми використовуємо в кулінарії, здатен відлякати мурах з клумби, пише Express. Потрібно лише змочити ватні спонжики в оцет й розкласти їх по клумбі, грядках чи поруч з мурашниками.

Дачники радять це робити у сухий та сонячний день, щоб збити запах мурашиних стежок. Комахи переносять попелицю до троянд, тому від них треба позбуватися.

Як захистити сад від птахів?

Для захисту ягід і фруктів від птахів використовуються світловідбиваючі об'єкти. Ефективно допомагають диско-кулі або компакт-диски. На одне фруктове дерево потрібно кілька таких кульок на різній висоті, щоб захистити більшість плодів.

Ці предмети створюють раптові спалахи світла та візуальні спотворення, що відлякують птахів, імітуючи небезпеку.