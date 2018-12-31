10 необычных способов встретить Новый год, если мандарины и оливье надоели

Если встречать Новый год дома с елкой, мандаринами, шампанским и оливье вам надоело, то предлагаем вам 10 оригинальных идей! Такое начало нового года вы точно не забудете!

Необычные блюда

Оливье и мимоза и большинство традиционных новогодних блюд – это наследство СССР. А учитывая дефицит продуктов – эти блюда нельзя назвать ни полезными, ни вкусными. Сделайте совсем другие новогодние угощения! Попробуйте кухню другой страны, самостоятельно приготовьте коктейли или воспользуйтесь рецептами от шеф-поваров.

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Откажитесь от традиционных блюд на Новый год

Приобщитесь к традициям другой страны

Это еще один способ встретить Новый год с родственниками и друзьями, но сделать его необычным и запоминающимся. Украсьте дом в стиле другой страны. Например, китайскими фонариками и картинками с пожеланиями.

Подарите друг другу особенные подарки, такие как самодельные свечи в Швеции, кизиловые палочки в Болгарии, парные предметы вроде чашек или свечей в Китае. Интересно будет придерживаться новогодние традиции другой страны. Например, есть виноград под бой курантов, как в Испании, или выключать свет на несколько минут для поцелуев, как в Болгарии.

Встречайте Новый год на природе



Стоит хоть раз встретить Новый год в лесу или на берегу замерзшей реки. Вам обеспечена невероятная тишина и отсутствие каких-либо раздражителей вроде пьяных соседей.



Так выглядит идеальное начало нового года



Побывайте в необычном месте своего города

Парк, крыша, заброшенный дом, инсталляция корабля у берега и многое другое – в каждом городе найдутся десятки таких мест. А в Новый год с шампанским, фейерверками и праздничной атмосферой любое место кажется еще прекраснее.

Начните год с добрых дел

Если вам не чужда благотворительность, попробуйте встретить Новый год, помогая тем, кто в этом нуждается. Можно устраивать новогодние представления в больницах и детских домах, раздавать подарки и многое другое.

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Начните год с добрых дел

Помогая другим людям, вы становитесь счастливее, а добрые дела и спокойная уверенность в собственной правоте – это отличное начало года.



Празднуйте Новый год активно

Есть много вариантов, как активно встретить Новый год. Покайтесь на лыжах в лесу или на трассе. Сходите на каток, где будут фейерверки и музыка. Так вместо полного живота, головной боли и похмелья вы получите свежесть, бодрость и прекрасные впечатления.

Откажитесь от алкоголя



Вспомните, когда в последний раз вы праздновали Новый год без алкоголя? Если лет 10-15 назад, то безалкогольный праздник будет действительно новым впечатлением. Конечно, вы рискуете оказаться не на одной волне с друзьями и родственниками, но только если они не согласятся поддержать вас в этом начинании.

Позаботьтесь о своем здоровье первого января!

Проведите Новый год в одиночестве

На Новый год принято собираться большими компаниями: с родственниками, друзьями или даже совсем незнакомыми людьми. А что, если один раз сделать наоборот, остаться в одиночестве и посвятить эту ночь только себе? Так вы сможете в тишине и покое подвести итоги прошедшего года, определить цели на следующий или просто загадать желания.

Поезжайте в другую страну

Неважно, какую локацию вы выберете для новогоднего путешествия: приключения в европейских городах, пляжный отдых, горнолыжные курорты или что-то другое, – впечатлений хватит на целый год.

Начните новый год с впечатлений

Встречайте Новый год в самолете

Как правило, билеты на самолет дорожают накануне праздников, так как люди стремятся встретить Новый год уже на месте. А на даты самих праздников, наоборот, билеты становятся значительно дешевле.