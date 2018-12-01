1 декабря 2018 года чтят память святых мучеников Романа и Платона. В древности святым молились для материального благосостояния. Утром перед началом работы и делами обязательно шли в церковь, поскольку верили, что после этого в семье будут водиться деньги.

Сегодня первый день календарной зимы. В народе говорят, что Платон и Роман говорят зиму нам. Какой погода будет в этот день, такой останется в течение всей зимы. Также в этот день ежегодно отмечается Всемирный день борьбы со Спидом и День работников прокуратуры Украины.

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Именины 1 декабря празднуют: Николай, Платон, Роман.

Народные приметы на 1 декабря:

– Если 1 декабря на улице тепло – зима будет мягкой.

– Если погода в течение дня очень быстро меняется, то зима будет переменчивой.

Что можно делать 1 декабря

1. По возможности, давайте нищим милостыню, дарите им предметы быта и одежду, которая вам больше не нужна.

1 декабря празднуют Романа и Платона

2. Если вы давно мечтали об отдыхе, спокойно отправляйтесь в дальнюю дорогу. Ваши путешествия будут удачными и счастливыми.

Что нельзя делать 1 декабря

1. В этот день категорически запрещается ссориться, ведь ссоры могут затянуться на весь год.

2. Постарайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте доброжелательнее.