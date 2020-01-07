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7 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 7 января / Фото из открытых источников

7 января верующие празднуют рождение Иисуса Христа. Рождество Христово – это второй по величине праздник после Пасхи. Считается, что как вы проведете Рождество, таким и будет весь будущий год. Во время рождественских праздников мы приветствуем друг друга словами "Христос родился!" и отвечаем на эти слова "Славим Его!".

В сердцах людей Рождество занимает особое место, ведь это праздник любви, тепла, веры, согласия и счастья. На праздники принято ходить в гости к родственникам и близким и принимать у себя гостей, угощая всевозможными вкусностями.

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Народные приметы на 7 января

– На небе много звезд – год будет богатым.

– На Рождество идет снег – год будет удачным и насыщенным.

– Первой войдет в дом женщина – к несчастью, мужчина – к радости.

– Если за рождественским столом вы случайно разлили жидкость, то вскоре ожидайте приятных новостей и большой успех в ваших начинаниях.

– Если на Рождество вы потеряете какую-то вещь, то вас могут ждать убытки в течение года.

Прикмети і традиції на Різдво
Приметы и традиции на Рождество

Что можно делать 7 января

1. Надевайте в Рождество светлую и новую одежду.

2. Клядуйте за столом и превозносите рождения Христа.

Что нельзя делать 7 января

1. Нельзя заниматься физической работой.

2. Запрещается ссориться и ругаться.

3. Не рекомендуется в Рождество переезжать в другой дом.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: Рождество LifeStyle Религия Традиции
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