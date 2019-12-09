9 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
9 декабря в народном календаре отмечают день святого Георгия Победоносца. Он считается одним из самых почитаемых святых.
В этот день люди шли к своим колодцам, чтобы послушать воду и определить, какой именно будет зима. Если вода в колодце была тихой, то зима должна быть теплой, без вьюг и морозов. Если же со дна колодца слышался шум, то это знак того, что зима будет морозной и с метелями. Говорят, что именно с этого дня становится настолько холодно, что медведь впадает в зимнюю спячку до весны.
Именины 9 декабря празднуют: Георгий, Даниил, Илья, Назар, Юлиан, Яков.
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Народные приметы на 9 декабря
– Северный ветер предвещает морозы.
– Холодный день – зима будет суровой.
Что можно делать 9 декабря
1. Прислушивайтесь к советам, которые будут давать вам именно в этот день. Они помогут вам в будущем.
2. Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не навлечь беду и финансовые затруднения.
Что нельзя делать 9 декабря
1. В этот день не отправляйтесь в дорогу. Если же поездку отложить вам не удается, то закажите молебен в церкви за свое здоровье.
2. Нельзя оставаться в этот день в должниках. Отдайте все занятые ранее вами средства, чтобы не остаться бедным в следующем году.