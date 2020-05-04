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Дан Балан показал фрагмент репетиции с Тиной Кароль: волшебное видео

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Тина Кароль и Дан Балан на "Голосе страны"
Тина Кароль и Дан Балан на "Голосе страны" / Пресс-служба

Дан Балан и Тина Кароль в который раз подогрели слухи о романе. Молдавский артист опубликовал фрагмент репетиции с коллегой по "Голосу страны". Видео очаровало сеть.

Ролик появился на инстаграм-странице артиста и сразу же вызвал восхищение среди поклонников. На видео видно, как Дан Балан и Тина Кароль выполняют дуэтную песню "Помнишь". Певица кокетничает с коллегой, пританцовывает и игриво поправляет накидку.

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Кроме этого, в начале видео Тина Кароль сама предлагает подопечным снять видео репетиции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dan Balan (@danbalan)

Как известно, впервые песню "Помнишь" звезды презентовали в воскресенье, 26 апреля. Именно в этот день состоялся финал "Голоса страны-10", где Тина Кароль и Дан Балан были звездными тренерами. Из-за пандемии артисты остались дома, где и выполнили романтический трек.

Интересно, что Тина и Дан выбрали особую локацию для записи – спальню певицы, которая расположена на последнем этаже ее имения на Киевщине. Артисты спели трек в комнате с белым фортепиано, свечами и цветами, выглядело очень романтично. Больше недели видео дуэта возглавляет тренды в ютубе и уже собрало более 6 миллионов просмотров.

Смотрите выступление Тины Кароль и Дана Балана в финале "Голоса-10": видео

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Дан Балан Тина Кароль
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