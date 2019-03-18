День весеннего равноденствия 2019: дата и точное время

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День весеннего равноденствия 2019 - дата, точное время и приметы
Весеннее равноденствие: дата и время / LifeStyle 24

День весеннего равноденствия в 2019 году наступит 20 марта в 23:58. Солнце перейдет из южного полушария в северное, а продолжительность дня и ночи сравняется. Такое астрономическое событие происходит каждый год. В день равноденствия Солнце можно наблюдать 12 часов. Продолжительность дня и ночи становятся равными. Весной день начинает увеличиваться, ночь сокращаться, а погода становится теплее.

Наши предки ожидали прихода весны с большим трепетом. Празднование весны было наполнено важным сакральным смыслом победы света над тьмой, пробуждением всех животных, птиц и растений и зарождению новой жизни. Древние египтяне возвели Большого Сфинкса так, чтобы он указывал прямо на восходящее солнце во время весеннего равноденствия.

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В этот день астрологи отмечают астрологический Новый Год (Солнце начинает входить в первый градус Овна). День весеннего равноденствия 2019 – это мощный заряд энергии, силы мыслей и желаний. В этот день человек может привлечь в свою жизнь заветные мечты и желания. Этот день является очень сильным для практик и обрядов. Дню весеннего равноденствия издавна приписывали магические свойства и сильную энергетику.

День весеннего равноденствия: приметы

Прикмети в день весняного рівнодення 2019
Приметы в день весеннего равноденствия 2019

– В весеннее равноденствие славянские народы отмечали праздник Жаворонка. Главной традицией этого дня была выпечка булочек "куликов" в форме птиц, которые символизировали приход тепла. По примете, булочки надо дарить детям, чтобы они своей радостью зазывали весну. Если крошки развеять над полем – год будет урожайным.

– Чтобы весь год быть здоровым, с утра в день равноденствия нужно облиться холодной водой.

– На весеннее равноденствие обойдите все комнаты в доме с зажженной свечой – чистая огненная стихия защитит пространство от негативной энергетики.

– Чтобы избавиться от тревог, следует записать все плохие мысли и переживания на бумаге, а потом сжечь и развеять пепел по ветру.

– По гаданию на булочках в день весеннего равноденствия можно узнать свое будущее. Для этого нужно приготовить специальную начинку: монетка – к изобилию; вишня – к любви; перец – к трудностям.

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Теги: LifeStyle Традиции Новости культуры
Источник: LifeStyle 24
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