Девушка Илона Маска объяснила чудное имя шестого сына изобретателя

Два дня назад, 4 мая, изобретатель-миллиардер в шестой раз стал отцом. Илон Маск поспешил обнародовать первое фото с новорожденным малышом, рассекретил его пол и даже имя – X Æ A-12, которое в Сети расценили как шутку. однако звездная мамочка мальчика поспешила расшифровать имя.

Попри те, що Ілон Маск тримав у таємниці своє батьківство до останніх термінів вагітності обраниці, саме він взяв на себе відповідальність познайомити світ з шостим сином. Проте епатажній канадській співачці Грайм судилося пояснювати неординарне ім'я первістка, яке викликало справжній резонанс у мережі. Вона опублікувала допис-роз'яснення у твіттері.

До теми Ілон Маск і співачка Граймс стали батьками: відома стать малюка

Ім'я хлопчика складається з літер та цифр – X Æ A-12, кожна з яких має своє особливе значення. X – невідома змінна, Æ – ельфійське написання слова "любов" та "штучний інтелект", A-12 – попередник улюбленого літака пари SR-17. "Жодної зброї, жодної оборони, лише швидкість. Неймовірний у бою, але ненасильницький", –обгрунтувала Граймс останні символи формули. Крім того, вона наголосила, що А відповідає назві її улюбленої пісні Archange.

•X, the unknown variable ️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent ?

+

(A=Archangel, my favorite song)

(️ metal rat) — ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020

Напевно жодним іншим батькам не вдасться перевершити оригінальність Ілона Маска та його дівчини. Цікаво, як надалі іменуватимуть хлопчика у пресі та як у майбутньому на такий креатив батьків відреагує сам син.

Нагадаємо, раніше Граймс зізнавалася, що не планує надавати дитині жодних гендерних ознак. Стать буде залишатися невизначеною до того часу, поки малюк самостійно не обере свою ідентичність. Замість звичного "він" чи "вона" артистка закликає вживати "вони". Можливо, ім'я X Æ A-12 дійсно відповідає принциповій позиції батьків, адже його неможливо віднести ні до чоловічих, ні до жіночих імен.