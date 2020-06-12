Бывший бейсболист Алекс Родригес и голливудская певица Дженнифер Лопес устроили сыну актрисы настоящий праздник. Звездная влюбленная пара подарила Максу щенка породы голдендудль.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес не теряют позитива во время карантина, поэтому решили порадовать детей невероятным подарком. Завести домашнего любимца – прекрасная возможность для родителей увидеть, как весело и с пользой будут проводить свободное время их дети.

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Эмоциональное видео Дженнифер Лопес опубликовала на своей странице в инстаграме. Заметно, что мальчик невероятно счастлив и рьяно играет с новым членом семьи.

Алекс Родригес на своей странице опубликовал очаровательную фотографию с новой собакой, но отметил, что в семье бушуют настоящие дебаты, ведь они не могут выбрать собаке имя. Родригес решил спросить у поклонников совета, какое имя щенку подойдет больше – Тайсон или Янки.

Маленький щенок, несмотря на то, что только недавно появился в звездной семье, уже стал их настоящим любимцем. Знаменитости завели ему отдельную страницу в инстаграме, куда уже успели загрузить невероятно милые фотографии. На аккаунт голдендудля уже подписалось более 7 тысяч поклонников.

В сети поговаривают, что щенка звездная пара могла взять из приюта, ведь в прошлом году папарацци сфотографировали Алекса и Дженнифер, которые вместе выходили из приюта для собак.

Напомним, что совместно с Алексом Родригесом звезда воспитывает собственных сына и дочь – 12-летних двойняшек Эмми и Максимилиана. У Алекса от первого брака есть две дочери – старшая 15-летняя Наташа и младшая 12-летняя Элла.