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Дженнифер Лопес показала аппетитные формы в купальнике: пикантное видео 18+

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Американская певица и актриса активно занимается спортом и заботится о своем теле. В свои 50 лет Дженнифер Лопес поражает стройностью и безупречной фигурой. Звезда поделилась кадрами с отдыха, на которых позирует в купальнике.

На личной странице в инстаграм Дженнифер Лопес довольно редко публикует провокационные фото. Звезда предпочитает поражать молодостью и стройностью на красных дорожках самых престижных светских мероприятий. Однако отдых, для которого она достаточно редко находит время в своем плотном графике, – прекрасная возможность похвастаться телом.

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На соблазнительном видео видно, что звезда наслаждается солнцем возле океана. Для пляжного выхода она выбрала сплошной купальник белого цвета с обнаженной спиной. Сверхоткровенное декольте и оригинальное плетение на ягодицах выгодно подчеркнули аппетитные формы Джей Ло. Она решила отказаться от косметики, устроив своеобразный релакс для своей кожи.

Свой look артистка дополнила оригинальной соломенной шляпой с морским декором. Не забыла знаменитость и об украшениях. На ней сверкали серьги с бриллиантами и роскошное кольцо, который она получила от жениха в день помолвки. А довершили образ массивные очки с жемчугом.


Дженнифер Лопес в купальнике / Screenshot / Instagram / @jlo


Дженнифер Лопес в купальнике / Screenshot / Instagram / @jlo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Новости LifeStyle LifeStyle Дженнифер Лопес
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