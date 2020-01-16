Какие фильмы получили Оскар за последние 10 лет: полный список

Безусловно, награда "Оскар" считается одной из самых престижных и самых лучших в мире. Поэтому названия фильмов, имена режиссеров и актеров, которые стали ее лауреатами, навсегда останутся частью величественной истории мирового кинематографа.

Уже меньше, чем через месяц "Оскар-2020" назовет имена своих лауреатов. В этом году все номинированные фильмы достойно составляют друг другу конкуренцию, ведь Американская академия кинематографических искусств и наук внесла в категорию "Лучший фильм" все самые популярные ленты 2019 года.

Кстати: Оскар-2020: список номинантов престижной премии

Однако, пока до феерического шоу и легендарной церемонии награждения осталось немного времени, предлагаем вам ознакомиться с фильмами, которые на протяжении последнего десятилетия получали культовую статуэтку.

Фильмы премии "Оскар" за 10 лет: список

2010 год – "Повелитель бури" (The Hurt Locker)

Награду в номинации "Лучший фильм" на церемонии награждения "Оскар-2010" получил фильм "Повелитель бури".

Сюжет: Сержант первого класса Уильям Джеймс – опытный военный. За свои заслуги он становится новым лидером группы по разминированию и обезвреживанию боеприпасов. Его элитный отряд отправлен работать в Ираке в период войны после вторжения в 2004 году. Уильям Джеймс получил должность после того, как старший сержант Томпсон погиб при обезвреживании самодельного взрывного устройства в Багдаде. А команда, на которую полагается Джеймс, состоит из сержанта Джей Ти Сенборна и специалиста Оуэна Элдриджа. Они должны прикрывать Джеймса, когда тот будет исполнять доверенные ему обязанности.

"Повелитель бури": трейлер смотреть онлайн

2011 год – "Король говорит!" (The King's Speech)

Награду в номинации "Лучший фильм" на церемонии награждения "Оскар-2011" получил фильм "Король говорит!".

Сюжет: события разворачиваются вокруг молодого герцога, который вскоре должен стать британским королем Георгом VI. Однако будущего короля величественной империи мучает нервное заикание. Он не может выступать перед страной, поскольку в ответственные моменты его охватывает еще больший страх и заикание усиливается.

Поэтому он решает обратиться к необычному логопеду Лайонелу Логу, умоляя о помощи. Не всё и сразу далось королю легко, бывало, он хотел покинуть занятие, однако после уникальных упражнений Георг, кажется, обретает свой королевский голос. Теперь он готов вдохновить свою Англию на войну против нацистской Германии.

"Король говорит!": Трейлер смотреть онлайн



2012 – "Артист" (The Artist)

Награду в номинации "Лучший фильм" на церемонии награждения "Оскар-2012" получил фильм "Артист".

Сюжет: события разворачиваются в Голливуде в 1927 году. Звезда немого кино Джордж Валентайн находится в зените карьеры. Его узнают, восхваляют и любят. Однако в то время все технологии развивались с невероятной скоростью. Для кого-то такой резкий скачок станет настоящим подарком, а для кого-то – настоящим разочарованием.

Быстрое появление звуковых фильмов заставит зрителей быстро забыть о немом артисте. А вот для молодой и амбициозной статистки Пеппи Миллер ход событий, наоборот, проложит дорогу к славе, которая у нее только начинается.

"Артист": трейлер смотреть онлайн

2013 – "Арго" (Argo)

Награду в номинации "Лучший фильм" на церемонии награждения "Оскар-2013" получил фильм "Арго".

Сюжет: события в фильме "Арго" разворачиваются 4 ноября 1979 года во время революции в Иране. Ситуация достигает точки кипения, когда при штурме посольства США в плен были взяты более 60 дипломатов. Однако во время захвата пленных шестерым из них удается ускользнуть и найти убежище в доме канадского посла. Хозяин дома хорошо понимает, что в случае обнаружения иранские войска устроят им публичную казнь. Чтобы не родвергать их опасности, специалист ЦРУ по тайному вывозу людей из страны, Тони Мендез, предлагает нестандартный и очень рискованный план их эвакуации.

"Арго": трейлер смотреть онлайн