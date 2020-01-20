“И повсюду тлеют пожары”: появился первый тизер экранизации мирового бестселлера с Риз Уизерспун

Известная американская актриса Риз Уизерспун сыграет главную роль в сериале "И повсюду тлеют пожары", снятом по мотивам мировой одноименной книги, ставшей бестселлером. Первый тизер к будущей экранизации уже взрывает сеть.

Как известно, премьера сериала "И повсюду тлеют пожары" (Little Fires Everywhere) выйдет на потоковом сервисе Hulu уже 18 марта.

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В сюжет ленты заложена оригинальная книга Селесте Инг, которая вышла в свет в 2017 году и сразу захватила миллионы читателей. По сценарию, события в сериале разворачиваются в маленьком американском городке. Авторитетная домохозяйка мисс Ричардсон пытается противостоять своенравной художнице Мии Уоррен, которая только что переехала в пригород и не хочет мириться с заложенными ранее порядками.

Главные роли в сериале сыграют Риз Уизерспун и Керри Вашингтон. Также в ленте снимаются Джошуа Джексон, Розмари Девитт, Джейд Петтиджон и другие.

"И посюду тлеют пожары": тизер к сериалу смотреть онлайн



