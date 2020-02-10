Игорь Кондратюк объяснил, почему Марина Круть вышла в финал Нацотбора

В Украине состоялся первый полуфинал Национального отбора Евровидения-2020. По результатам голосования зрителей и судей, в следующий этап шоу прошли Jerry Heil, KRUTЬ и Gо-A. Игорь Кондратюк решил прокомментировать фурор Марины Круть.

В комментарии "Фактам" украинский продюсер объяснил, что девушка выбрала для Нацотбора Евровидения-2020 удачную композицию. Ее трек с названием "99" является весьма оригинальным, поскольку сочетает не только вокал артистки, но и игру на бандуре. И если судей поразил талант Марины Круть, то вот зрителей, по словам Игоря Кондратюка, могла покорить жизненная история вокалистки.

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"У Марины Круть красивая, оригинальная музыка. Она сама очень приятная девушка... Она нравится зрителям. Ее песня выделяется легкостью, но в ней еще нет "крючка", о котором говорила и Тина. Почему проголосовали зрители? Думаю, 30 процентов – из-за рассказов о том, что ее мама на последние деньги купила дочери бандуру. У нас любят такие сердобольные и искренние истории", - рассказал Игорь Кондратюк.

Как известно, Марина Круть стала фавориткой Нацотбора. До 8 февраля никто не прогнозировал такого успеха девушке, а главной претенденткой на победу называли популярную певицу Jerry Heil. Игорь Кондратюк пояснил, что у артистки слабая песня Vegan.

Для Европы у Яны была хитовая тема – веганство, но музыкально она ее не дотянула. Да и с вокалом слабовато. Но, тем не менее, певица выступила удачно, попав в тройку финалистов. Посмотрим, как сгруппируются ее фанаты ближе к финалу и смогут ли вывести в победительницы,

– отметил Игорь Кондратюк.

Сейчас свой триумф уже прокомментировала Марина Круть. Соответствующее сообщение она разместила на официальной инстаграм-странице. Артистка назвала себя "черной лошадкой", которой никто не предсказывал успеха, однако именно ее трек "99" сумел покорить украинцев.

Я была черной лошадкой, на которую никто не ставил и в которую никто не верил. До последнего. С другой стороны, у меня был мощный суппорт – от вас, люди, которых знаю и нет. Вся моя команда, которая разгоняла пыль сомнения и всегда стояла за спиной. Впереди у нас прыжок выше головы,

– поделилась Марина Круть.

После триумфального выступления на Нацотборе Евровидения-2020 артистка планирует улучшить свой вокал. В течение 2 недель Марина Круть вдохновенно будет работать, чтобы в финале шоу показать мощное выступление. Последний эфир отбора пройдет 22 февраля.

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