"Игра престолов" 8 сезон: даты выхода всех серий

14 апреля этого года весь мир увидит первый эпизод нового сезона сериала "Игра престолов". Всего все серии продлятся 7 часов 12 минут.

Об этом сообщает издание Variety, которое опубликовало даты выхода и ориентировочную продолжительность всех 6 серий нового сезона.

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Даты выхода серий "Игры престолов" 8 сезона

8 сезон 1 серия

Премьера: воскресенье, 14 апреля

Ориентировочная продолжительность: 54 минуты

8 сезон 2 серия

Дата выхода: воскресенье, 21 апреля

Ориентировочная продолжительность: 58 минут

8 сезон 3 серия

Дата выхода: воскресенье, 28 апреля

Ориентировочная продолжительность: 1 час 22 минуты

8 сезон 4 серия

Дата выхода: воскресенье, 5 мая

Ориентировочная продолжительность: 1 час 18 минут

8 сезон 5 серия

Дата выхода: воскресенье, 12 мая

Ориентировочная продолжительность: 1 час 20 минут

8 сезон 6 серия

Дата выхода: воскресенье, 19 мая

Ориентировочная продолжительность: 1 час 20 минут

Что такое "Игра престолов"?

Фэнтезийный сериал создан на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны лишь спустя 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Том шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.