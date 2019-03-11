Я закончил с тобой навсегда, – Дан Балан резко ответил Потапу во время спора

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Спор между Даном Баланом и Потапом на "Голосе страны 9"
Спор между Даном Баланом и Потапом на "Голосе страны 9" / Коллаж: LifeStyle 24

Первый эфир "вокальных боев" шоу "Голос страны 9" состоялся в воскресенье, 10 марта. После выступления девушек из команды Потапа тренеры раскритиковали их выполнение. А наставник в свою очередь не смог сдержать эмоций и вступил в спор с Даном Баланом и Монатиком.

Поскольку тренеры шоу "Голос страны 9" набрали полный состав своих команд, а некоторые даже пригласили экстра-участников, пришла пора устраивать "вокальные бои" на певческом ринге. В восьмом выпуске между тренерами бушевали настоящие страсти, поскольку их мнения относительно выступлений участников немного отличались. Так, после выступления Карины Арсентьевой и Екатерины Гудым, которые являются участниками команды Потапа, между тренерами взорвалась жаркий спор.

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Монатик порекомендовал продюсеру добавлять к выступлению больше собственного "певческого почерка", аргументировав это тем, что такие "изюминки" ему нравится. А Дан Балан добавил, что его не тронуло их выступление, несмотря на то, что он обожает песню, которую они выполняли.

После комментариев звездных тренеров Потап поднялся со своего кресла и вступил в дискуссию с судьями. Он пытался объяснить им, что их критика могла обидеть девушек и вместо того, чтобы так резко высказываться в их адрес, лучше было бы сказать это ему.

Когда ты работаешь с людьми, участниками, то каждый из них – это большая планета. Эти планеты – прекрасные и то, что вы наговорили им – некрасиво, потому что это замечательные две девочки,
– сказал Потап.

После этого Дан Балан ответил продюсеру, что он не смог достойно принять критику в свою сторону и спор между ними разгорелся еще больше. Затем Потап спросил молдавского певца: "Ты закончил?", На что Дан Балан ответил ему: "Я закончил с тобой навсегда".

Смотреть видео выступления Карины Арсентьевой и Екатерины Гудым (спор Потапа, Дана Балана и Монатика):

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Потап и Настя Голос страны 9 сезон смотреть онлайн Дан Балан
Источник: LifeStyle 24
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