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Солистка группы The Hardkiss откровенно рассказала, делали ли ей пластические операции

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Юлия Санина / Instagram / @the_hardkiss

Известная украинская исполнительница, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, отвечая на комментарии, рассказала, прибегала ли к пластическим операциям.

У знаменитостей есть, как и много поклонников, так и немало хейтеров, которые любят писать недоброжелательные комментарии в социальных сетях. В рубрике "Хейтеры атакуют" программы "Жизнь известных людей" на телеканале "1+1" артистка отреагировала на едкие комментарии и дала ответы на самые провокационные вопросы.

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Юлия Санина является одной из самых красивых и популярных женщин в украинском шоу-бизнесе. Однако есть люди, которые считают, что ее красота не естественная, а сделана благодаря пластической хирургии. В частности, это касается носа и губ.

Да если бы! Нос большой, губы кривые. Если это работа пластического хирурга, то ему нужно что-то отрезать,
– ответила артистка.

Также есть те, кто пишет, что бородач из коллектива The Hardkiss часто пристает к Юлии. Санину спрашивают, не ревнует ли муж.

Инсайдерская информация. Тот бородатый и есть мой муж. Если вы о том бородатом, о котором я думаю,
– с улыбкой сказала вокалистка.

Юлия Санина ответила хейтерам в программе "Жизнь известных людей": смотрите видео онлайн

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Красота The Hardkiss
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