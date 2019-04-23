Как получить туристическую визу в Великобританию самостоятельно: инструкция и советы

Великобритания является одной из самых красивых стран, однако поехать туда считается задачей не из легких, ведь эта страна имеет самый большой процент отказов в визе. Для украинцев визит в государство, где проживает Елизавета II, возможен при условии наличия британской визы в паспорте.

За консультацией по процедуре и подготовки документов часто обращаются в соответствующие агентства, но можно избежать этого и попробовать открыть британскую визу самостоятельно.

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Так, сначала нужно определить, какой тип визы Вам нужен – Visit, Study, Work, Settlement, Transit, Other, Exempt. Редакция LifeStyle 24 подготовила краткую инструкцию, как открыть туристическую визу в Великобританию.

Проживание и перелет

Перед началом регистрации анкеты нужно точно определить дату поездки и возвращения домой для того, чтобы забронировать отель/квартиру/хостел и т.д. (где будете проживать во время путешествия) и билеты на самолет в Великобританию.

Что интересно, лететь в Великобританию можно из любого украинского города (не обязательно того, где Вы проживаете). Так, можно поискать самый экономный и удобный вариант для Вашего путешествия. К примеру, лоу-кост компания Ryanair может предложить перелет из Львова в Лондон за копейки.

Совет: покупать билеты и оплачивать проживание не нужно, лучше забронировать с бесплатной отменой бронирования на случай отказа в визе.



Перелет Львов – Лондон с одной из лоу-кост компаний / Скриншот / Scy Scanner

Анкета

Следующим шагом для получения визы является заполнение анкеты на сайте визового центра gov.uk. Вводить информацию необходимо английском языке, а также правдиво отвечать на все вопросы и указывать точные данные. Рекомендуем четко проверять все номера телефонов, имена, названия компаний и т.д., ведь малейшая ошибка, к сожалению, может стать причиной отказа.

Кроме того, в конце анкеты будет место для написания дополнительной информации. Добавим, что у Вас не будет интервью с визовым офицером, ведь из Украины документы будут отправлять в Варшаву. Поэтому нужно стараться как можно лучше описывать все именно в анкете.

Заполнять анкету нужно на сайте gov.uk / Скриншоты

Также на сайте надо будет оплатить визовый сбор онлайн. Для туристической визы, которая открывается на 6 месяцев, оплата будет составлять 134 доллара. Для других типов визовый сбор можно посмотреть здесь.

Визит в визовый центр

После заполнения анкеты, Вы можете выбрать дату и время визита в визовый центр. По состоянию на апрель 2019 года визовый центр расположен на улице Глубочицкая, 4 в Киеве. Оттуда документы передают в консульство в Варшаву. При себе иметь надо полный пакет документов (в формате А4, ведь их сканировать) и анкету.

Совет: лучше приехать в визовый центр заранее, чтобы ни в коем случае не опоздать на подачу документов. Ведь через следующие полчаса будет новая очередь "applicants". За опоздание придется заплатить штраф.

Подготовка документов

Все документы на украинском языке должны быть переведены на английский язык и заверены печатью бюро переводов или подписью переводчика. Подавать необходимо оригиналы и их ксерокопии в формате А4. Подробно с перечнем документов можно ознакомиться на сайте визового центра.

Краткий перечень обязательных документов на туристическую визу:

Загранпаспорт. Визовая анкета для визы. Документы, подтверждающие Ваше трудоустройство (для студентов – справка с места учебы, пенсионеров – пенсионное удостоверение, а также для несовершеннолетних – нотариально заверенное разрешение на выезд). Документы о доходах в Украине. Документы, подтверждающие наличие денежных средств для осуществления поездки или спонсорские документы. Документы, подтверждающие наличие недвижимого и/или движимого имущества. Также документы, касающиеся бронирования жилья, перелета, плана поездки. Кроме того, могут понадобиться предварительные загранпаспорты (если они есть), свидетельство о браке и рождении детей и тому подобное.

День подачи документов

В визовом центре в Киеве документы подаются только лично (если Вы открываете визу для ребенка – она ​​также обязательно должна присутствовать), поскольку будут принимать Ваши биометрические данные.

Сначала надо пройти металлоискатель и оставить в соответствующей папке мобильный телефон и зарегистрироваться при входе. После подачи всех документов консультанту, Вам выдадут "чеклист" – он будет нужен для того, чтобы получить потом свой загранпаспорт.

Совет: в визовом центре есть возможность заказать услугу информирования о статусе вашей заявки на мобильный телефон, курьерскую доставку паспорта и другие.

Ответ о визе Вы узнаете только при получении паспорта. В среднем рассмотрение документов занимает 15 рабочих дней.



После получения визы можно сразу отправляться в страну мечты – Великобританию/ Unsplash