Как правильно питаться после праздников, чтобы похудеть

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Как питаться после праздников
Как питаться после праздников / Фото Eszter Biró с Unsplash

Первая половина января – это сплошные праздники, которые безусловно сопровождаются щедро накрытыми столами. Именно рождественские каникулы считают самыми тяжелыми в году по степени нагрузки на организм.

Как облегчить негативное влияние алкоголя, избыточного жира и сахара после ряда застолий – читайте в материале.

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Больше омега-3

Первое, о чем нужно задуматься: как восполнить уровень витаминов, минералов и аминокислот, которые помогают нейтрализовать действие токсинов, образовавшихся в теле за каникулы. Прежде всего, вы нуждаетесь в омега-3 жирных кислотах, которые должны составлять большую часть рациона после праздников. Лучшие источники – жирные сорта рыбы, семена чиа, льняное масло и грецкие орехи.

Вывести токсины

Алкоголь – мощный токсин, и ваше тело начинает активно бороться, чтобы его нейтрализовать и, как следствие, просит еще больше и больше пищи. Заедать негативные последствия лучше не колбасой, а такими блюдами:

– суп мисо (восстанавливает уровень натрия для активного пищеварения)
– яйца (включают особые аминокислоты, которые помогают вашей печени выводить токсины);
– бананы/финики (содержат высокий процент калия)
– томатный сок (знаменитое антипохмельное средство помогает восстановить уровень сахара).

Меню на первые дни

В первые два-четыре дня нужно перейти на низкокалорийную диету. Для этого, во-первых, нужно увеличить количество жидкости – как минимум до двух, а то и до трех литров.

Включите в обеденное меню полезный салат: например, с киноа, шпинат, авокадо, сыром фета и петрушкой, заправленный яблочным уксусом, лимоном и оливковым маслом. В качестве десерта – ничего кроме горького шоколада (не менее 75%). На ужин – омлет из белков с овощами.

Теги: LifeStyle Здоровье Новогодние праздники Советы Красота Фитнес Здоровое питание
Источник: Еlle
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