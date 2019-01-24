Какой режиссер получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение

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Какой режиссер получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
Какой режиссер получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение / Коллаж: 24 канал

Уже через месяц весь мир традиционно узнает о победителях престижной премии Оскар. В этом году за желаемые статуэтки будут бороться совершенно разные и невероятно интересные киноленты. 22 января Американская академия киноискусств назвала главных номинантов, поэтому редакция LifeStyle 24 уже не может дождаться объявления победителей.

Кинопремия Оскар считается одной из самых престижных в мировом кинематографе. Ежегодно сотни режиссеров со своими съемочными командами борются за место в списке номинантов. После объявления основных претендентов в 24-х категориях, журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться, какой фильм, по вашему мнению, может заслуживать победу.

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Теперь же мы решили поинтересоваться, какую режиссерскую работу вы оцениваете лучше всего. Все из представленных кинолент, которые стали работами режиссеров, уже были в мировом прокате, поэтому их уже можно найти на иностранных ресурсах и приобрести для просмотра. Стоит добавить, что премии Оскар за "лучшую режиссуру" и "лучший фильм" всегда были очень тесно связаны на протяжении всей их истории. С 80 фильмов-лауреатов 59 кинолент были отмечены за лучшую режиссуру. Как и номинация "Лучший фильм", победу за лучшую режиссерскую работу присуждают еще с 1929 года.

91 церемония вручения кинопремии Оскар состоится 24 февраля 2019 года традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Поделитесь мыслями после просмотра фильмов и выберите своего фаворита-режиссера!

 

 

Теги: LifeStyle Кино Оскар-2019 Оскар Голливуд Опрос 24
Источник: 24 канал
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