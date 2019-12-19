Кендалл Дженнер признали самой успешной моделью 2019 года: звездный рейтинг

Американская модель получила звание самой популярной в фэшн-индустрии. Рейтинг формировали, проанализировав аудиторию манекенщиц на страницах социальных сетей. Кендалл Дженнер смогла почти втрое опередить своих главных конкуренток Джиджи Хадид и Кару Делевинь.

Один из самых известных веб-ресурсов модельной индустрии Models подвел модные итоги этого года. По результатам анализа активности аудитории моделей в инстаграме, фейсбуке и твиттере, определили десятку самых успешных 2019 года.

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Так, с количеством подписчиков более 164 миллиона победу одержала одна из участниц популярного реалити-шоу "Светская жизнь семейства Кардашьян" 24-летняя Кендалл Дженнер.

На второй позиции оказалась американская супермодель и телеведущая, одна из "ангелов" Victoria's Secret Джиджи Хадид, которая может похвастаться рекламными контрактами с известными мировыми брендами и обложками популярных изданий. Несмотря на продуктивную карьеру, количество ее фолловеров в социальных сетях значительно меньше и насчитывает 64 миллиона.

Третью строчку заняла британская актриса 27-летняя Кара Делевинь, которая начала модельную карьеру в возрасте 10 лет со съемки для Vogue Italia. Ее аудитория в сети составляет около 60 миллионов.

4. Крисси Тейген – 39 миллионов

5. Эмили Ратаковски – 32 миллиона

6. Тайра Бэнкс – 30 миллионов

7. Белла Хадид – 28 миллионов

8. Жизель Бюндхен – 26 миллионов

9. Миранда Керр – 25 миллионов

10. Хейли Болдуин – более 24 миллиона