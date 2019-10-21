Кира Найтли заявила, что папарацци доводили ее до нервного срыва

Одна из самых известных голливудских актрис Кира Найтли может похвастаться стремительной карьерой и немалой фильмографией. Хотя звезде всего 34, она сумела достичь такой славы, о которой мечтает немало ее коллег. Однако на старте карьеры Кира Найтли переживала нервный срыв из-за чрезмерного внимания папарацци.

Как актриса рассказала в интервью The Telegraph, она почувствовала бешеную популярность в 2003 году после выхода фильма "Пираты Карибского моря". Тогда Кире Найтли было всего 18, поэтому знаменитость не знала, как избегать назойливых фотографов, которые преследовали ее в надежде получить сенсационный снимок. Репортеры столь пристально следили за ее личной жизнью, что довели актрису до нервного срыва.

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"В то время любые фотографии юных знаменитостей были очень ценными, если они несли отрицательный характер. Именно такие репортеры следили за Бритни Спирс и Эми Уайнхауз в начале двухтысячных. Даже если у вас не было проблем с психикой, папарацци пытались подтолкнуть вас к таким вещам, которые в обычной жизни вам не свойственны", – заявила Кира Найтли.

Голливудская актриса вспомнила один из подобных случаев, когда она чуть не набросилась на журналистов с кулаками. Тогда авто Киры Найтли столкнули с дороги на обочину. В аварии звезда не пострадала, однако хотела на месте расправиться с наглыми репортерами.

Я помню, как машину Скарлетт Йоханссон столкнули с дороги в Лос-Анджелесе, а затем то же самое сделали со мной в Кентиш-Тауне. Тогда я сказала, что собираюсь их убить, а они признались, что получат больше денег, если я сделаю это,

– вспомнила Кира Найтли.

После пережитого талантливая актриса даже планировала сделать паузу в карьере хотя бы на несколько лет. Однако такое решение могло навредить успеху Киры Найтли. Поэтому она в течение 2 лет старалась не сниматься в высокобюджетных фильмах, не привлекая лишнего внимания СМИ.

Сейчас Кира Найтли наслаждается материнством. В сентябре 2019 года она и ее муж Джеймс Райтон во второй раз стали родителями: у пары родилась дочь Делайла.

Голливудские звезды – одни из немногих, кто ведет закрытую от журналистов и общественности жизнь, не имеет блогов и не делятся частными снимками в сети. Кира Найтли и Джеймс Райтон таким образом оберегают не только себя, но и новорожденную Делайлу и 4-летнюю дочь Эдди, которая уже через несколько лет пойдет в школу.