"Мать драконов" Эмилия Кларк боялась, что потеряет роль в "Игре престолов"

Британская актриса Эмилия Кларк, которая сыграла Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", боялась, что ее уволят. Причиной стали две операции, которые звезда перенесла после выпуска дебютного сезона саги. Эмилия не скрывает, что вынуждена была пропускать съемки, однако авторы популярного проекта не видели другой "Матери драконов".

Об этом она рассказала в подкасте Джесси Вери, передает таблоид Metro. 33-летняя Эмилия Кларк призналась, что в 2011 году она боялась не только за собственную жизнь, но и за перспективную роль, которую получила в "Игре престолов". После первой операции и угрозы инсульта она рассказала обо всем продюсерам. Однако создатели саги даже не думали прощаться с Эмилией Кларк, а наоборот продлили контракт и держали информацию о состоянии ее здоровья в большой секретности.

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"Мне понадобилось три недели, чтобы собраться с мыслями и объяснить создателям сериала, почему я не отвечала на старые письма. Это выглядело так, будто я оправдываюсь: "Простите, что не отвечаю! Вы знаете... со мной все в порядке! Все прекрасно. Я собираюсь вернуться на работу. Все хорошо!" Я просто боялась, что меня уволят, и пыталась доказать, что я все такая же Эмили, как раньше. Тогда я и понятия не имела, что создатели шоу отнесутся ко мне с таким пониманием и заботой", – вспоминает звезда.

По словам Эмилии Кларк, именно работа помогла ей пережить нелегкий период жизни. На съемочной площадке она получила бешеную поддержку от коллег и до сих пор благодарна им за то, что они иногда не обращали внимания на внезапные ее исчезновения во время съемок.

"Для меня шоу стало спасением от всего этого. Я не осознавала, как менялась", – рассказала Эмилия Кларк.

Как известно, в 2011 году завершились съемки дебютного сезона "Игры престолов". Неординарный сюжет саги настолько понравился зрителям, что актеры получили бешеную популярность в мире. Однако для "Матери драконов" именно этот период был самым тяжелым: Эмилия Кларк пережила смерть отца и перенесла две операции по удалению аневризмы. Долгое время она боролась с симптомами болезни и молилась, чтобы никто из пациентов или медиков больницы не узнал ее.

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хотя автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны только через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала основаны на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках магазинов.

Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Сериал содержал всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.