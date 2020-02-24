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Мелания Трамп в роскошном наряде прилетела в Индию: фото и видео

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Дональд и Мелания Трамп / www.gettyimages.com

Президентская чета США отправилась в очередную международную поездку. Дональд и Мелания Трамп уже прилетели в Индию, а в сети распространили первые фото чиновников.

Согласно реакции фан-групп и западных СМИ, первая леди США в очередной раз сумела покорить сеть эффектным выходом. Для поездки в Индию Мелания Трамп выбрала классический черно-белый комплект: укороченные белые брюки в клеточку, водолазку, которая является трендом сезона, и пальто. Стильный образ модница решила завершить обувью без каблука от французского бренда Roger Vivier. Солнцезащитные очки и идеальная укладка волос добавили еще большей элитности виду Мелании Трамп.

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Но на этом фэшн-демонстрация новинок гардероба не завершилась. Уже в Индии Мелания Трамп показала более изысканный образ. Из самолета первая леди США ушла в роскошном белом комбинезоне с воротником. Знаменитая американка учла традиции Индии, так что на ее талии можно было увидеть зеленый пояс с орнаментом.

Известно, что сейчас Дональд и Мелания Трамп успели встретиться с премьер-министром Нарендрой Моди. Вместе они приняли участие в первом ашраме. Кроме этого чета посетила мероприятие Namaste Trump, организованное на одном из крупнейших стадионов мира "Сардар Патель" по случаю приезда Дональда и Мелании.

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль и мода Индия Новости США Меланья Трамп Новости LifeStyle
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