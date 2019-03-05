Модная битва: оскароносная Реджина Кинг и модель Наоми Кэмпбелл появились в одинаковых платьях

Голливудская актриса Реджина Кинг и британская супермодель Наоми Кэмпбелл надели на светские мероприятия одинаковые платья от люксового бренда Valentino. Они засветились на гламурных вечеринках с разницей в один месяц. Как думаете, кому из звезд платье подходит больше?

Звезда фильма "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk) Реджина Кинг в января 2019 года посещала светское мероприятие, посвященное мировому кино. К слову, актриса получила Оскар за "Лучшую женскую роль второго плана". Так, на фестивале Annual Palm Springs Реджина Кинг надела платье от знаменитого дизайнера Valentino.

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Реджина Кинг / Getty Images

Через месяц после этого платье в черно-белом цвете надела британская супермодель Наоми Кэмпбелл. Она надела его на Неделе моды в Париже, дополнив большими солнцезащитными очками и массивными серьгами.



Наоми Кэмпбелл / Instagram / @naomicampbellonline