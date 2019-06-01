Мы раним мужчин, – Мэрил Стрип прокомментировала гендерные стереотипы

69-летняя оскароносная звезда "Мамма Миа" и "Дьявол носит Prada" Мерил Стрип, которая часто выступает с заявлениями относительно поддержания гендерного равноправия, год назад запустила социальную кампанию по защите женщин от домогательств и дискриминации. В своих публичных высказываниях актриса прежде всего поддерживает гуманизм, не выступая против мужчин.

На днях знаменитость дала интервью, которое приурочено к выходу нового сезона сериала "Большая маленькая ложь", в котором раскритиковала определение "токсическая маскулинность". Об этом пишет издание The Guardian.

Читайте также: Актриса Мерил Стрип впервые стала бабушкой 69-летняя Мэрил Стрип вступилась за мужчин и заявила, что, называя мужество токсичным, мы раним их. Токсичная маскулинность – это обозначение стереотипно мужских ролей, которые ограничивают виды эмоций, разрешенных парням и мужчинам. Иногда мы способны причинить боль. Мы раним наших мальчиков, называя мужество токсичным. Женщины могут быть также токсичными. Ярлыки вредят всем. У людей есть как плохие, так и хорошие черты. А ярлыки лишь ставят преграды для нормального общения,

– заявила Мерил Стрип.

Добавим, в январе 2019 года компания Gillette представила новый рекламный ролик, в котором заменила знаменитый слоган "Лучшее, что может иметь мужчина" на "Лучшее, кем может быть мужчина".

В видео продемонстрировали кадры буллинга, сексуальных домогательств к женщине, сексистского и агрессивного поведения мужчин, показав, что мужчины ответственны за свои поступки и их поведение влияет на будущие поколения, а вышеупомянутые нападки агрессии, насилия и неадекватности должны осуждаться в обществе. Впоследствии в рекламе показывают примеры лучшего поведения: мужчины предотвращают такие поступки, которые происходят публично и решают вопросы без агрессии.

Смотрите видео: реклама компании Gillette