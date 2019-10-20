Образ дня: Иванка Трамп примерила клетчатое платье в стиле пэчворк

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Иванка Трамп
Иванка Трамп / gettyimages.com

37-летняя дочь президента США Дональда Трампа Иванка продолжает выполнять все свои обязанности советника. Кроме этого, бизнесвумен каждым своим выходом поражает всех стильными и элегантными образами.

Иванка Трамп в пятницу, 18 октября, посетила деловые переговоры с представителями NASA и Всемирного банка. Для официального выхода дочь президента США надела роскошное платье длины миди в клетку из коллекции Rosie Assoulin.

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Главная особенность "аутфита" заключается в том, что платье выполнено в технике пэчворк (будто бы лоскутное шитье). Стоимость такого наряда составляет около 1800 евро.

Стилисты Иванки дополнили ее цветной наряд черными классическими туфлями-лодочками на высоком каблуке. Не менее элегантно выглядел и вырез декольте и большие серьги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Getty Images

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Getty Images

Добавим, в четверг Дональд Трамп и его дочь Иванка посетили фабрику Louis Vuitton в Техасе, где двое попали в курьезные ситуации.

Так, Иванка для встречи с владельцем Louis Vuitton пришла с сумкой Chanel. Также пользователи в сети взорвались забавными мемами из-за неправильного произношения Дональда Трампа названия бренда Louis Vuitton.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Diet Prada (@diet_prada)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений sidney (@siduations)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Being Trump (@trump_style)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Иванка Трамп Дональд Трамп Стиль и мода
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