Победители премии Оскар-2019: список

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Победители Оскар 2019 - список победителей во всех номинациях на Оскар
Победители премии Оскар-2019: список / Фото из открытых источников

91 церемония награждения премиями Оскар состоялась 24 февраля (3:00 25 февраля по киевскому времени). Самые известные звезды Голливуда традиционно побывали в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, чтобы получить заветные статуэтки и поддержать своих коллег. Стало известно, кто вошел в число счастливчиков и стал победителем премии.

Американская академия киноискусства еще 22 января назвала главных номинантов премии Оскар-2019. Всего было названо 24 номинации, финальное голосование за победителя в каждой из которых состоялось с 12 по 19 февраля. Шорт-лист вероятных претендентов в 9 номинациях был объявлен еще 18 декабря 2018 года. В этом году церемония награждения впервые за 30 лет проходила без ведущего – потому золотые статуэтки вручали известные киноактеры, не заявленные в номинациях.

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Кто получил главные кинопремии года – смотрите в нашем списке.

Победители премии Оскар-2019

Номинация "Лучшая женская роль второго плана": Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить" / If Beale Street Could Talk);


"Лучшая женская роль второго плана": Реджина Кинг

Номинация "Лучший документальный полнометражный фильм": Free Solo, режиссеры Джимми Чин и Elizabeth Chai Vasarhelyi;

Номинация "Лучший грим и прически": "Власть" (Vice), гримеры Greg Cannom, Kate Biscoe и Patricia Dehaney.

Номинация "Лучший дизайн костюмов": "Черная пантера" (Black Panther), художник-костюмер Ruth E. Carter;

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Теги: Оскар-2019 LifeStyle Голливуд Награды Новости LifeStyle Оскар Кино
Источник: LifeStyle 24
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