Пока папы нет, – Иванка Трамп повеселила снимком с сыном

6 Читати новину українською
Иванка Трамп с сыном
Иванка Трамп с сыном / Instagram / @ivankatrump

Дочь действующего президента США и успешный политик Иванка Трамп всегда находит свободное время для своего блога. Там она охотно красуется новыми достижениями Белого дома и показывает идеальные образы. Однако не только безупречные снимки есть в коллекции Иванки Трамп, но и забавные.

Все поклонники привыкли видеть Иванку Трамп в роскошных брендовых нарядах, которые доказывают, что офисные классические вещи могут выглядеть еще и стильно. Однако, когда камеры не снимают каждый шаг политика, она выбирает совсем другой стиль.

Читайте также: Иванка Трамп отправилась на семейный отдых в изысканном образе: фото

На днях Иванка Трамп продемонстрировала это на семейном фото. Дочь президента предстала в темном спортивном костюме, который, видимо, часто надевает дома. Волосы политика были не идеально собраны в хвостик. Вместе со своим сыном 2-летним Теодором она забралась на кухонный стол и, как многие американцы, смаковала купленную еду из фаст-фуда.

Когда папы нет, – с юмором написала Иванка Трамп, демонстрируя досуг с сыном.

Вероятно, обыденный снимок звездной мамочки помогли сделать ее старшие дети – 7-летняя Арабелла или же 5-летний Джозеф. В одном из интервью Иванка Трамп признавалась, что с детьми старается проводить много времени, узнавая все новые их увлечения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

Такое забавное семейное фото изрядно понравилось ее поклонникам. Тысячи людей засыпали Иванку Трамп комплиментами, а фото оказалось во многих мировых СМИ.

blog_ava
Весенний бум вакансий: за кем охотятся украинские работодатели
сегодня
1220
Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Иванка Трамп
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Стильно и элегантно: обруч стал модным трендом весны-2019
сегодня 13:30 Стильно и элегантно: обруч стал модным трендом весны-2019
91
День весеннего равноденствия 2019: дата и точное время
сегодня 11:00 День весеннего равноденствия 2019: дата и точное время
3639
День весеннего равноденствия 2019: чем особенный, ритуалы и что нельзя делать в этот день
сегодня 09:00 День весеннего равноденствия 2019: чем особенный, ритуалы и что нельзя делать в этот день
40289
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
19 марта 17:52 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
1545
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
19 марта 16:01 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
1853
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук