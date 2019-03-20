Пока папы нет, – Иванка Трамп повеселила снимком с сыном

Дочь действующего президента США и успешный политик Иванка Трамп всегда находит свободное время для своего блога. Там она охотно красуется новыми достижениями Белого дома и показывает идеальные образы. Однако не только безупречные снимки есть в коллекции Иванки Трамп, но и забавные.

Все поклонники привыкли видеть Иванку Трамп в роскошных брендовых нарядах, которые доказывают, что офисные классические вещи могут выглядеть еще и стильно. Однако, когда камеры не снимают каждый шаг политика, она выбирает совсем другой стиль.

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На днях Иванка Трамп продемонстрировала это на семейном фото. Дочь президента предстала в темном спортивном костюме, который, видимо, часто надевает дома. Волосы политика были не идеально собраны в хвостик. Вместе со своим сыном 2-летним Теодором она забралась на кухонный стол и, как многие американцы, смаковала купленную еду из фаст-фуда.

Когда папы нет, – с юмором написала Иванка Трамп, демонстрируя досуг с сыном.

Вероятно, обыденный снимок звездной мамочки помогли сделать ее старшие дети – 7-летняя Арабелла или же 5-летний Джозеф. В одном из интервью Иванка Трамп признавалась, что с детьми старается проводить много времени, узнавая все новые их увлечения.

Такое забавное семейное фото изрядно понравилось ее поклонникам. Тысячи людей засыпали Иванку Трамп комплиментами, а фото оказалось во многих мировых СМИ.